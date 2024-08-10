Вышел дублированный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него компания показала дебютный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» — сюжет продолжения посвятят отцу Симбы. Спустя пару часов на канале Kinoman вышла дублированная версия ролика.

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Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступит Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Премьера ленты «Муфаса: Король Лев» в мировом прокате состоится 20 декабря.