Вышел дублированный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney
В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него компания показала дебютный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» — сюжет продолжения посвятят отцу Симбы. Спустя пару часов на канале Kinoman вышла дублированная версия ролика.
Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступит Барри Дженкинс («Лунный свет»).
Премьера ленты «Муфаса: Король Лев» в мировом прокате состоится 20 декабря.