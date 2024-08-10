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Вышел новый тизер 2-го сезона шоу «Аркейн» от Netflix — премьера в ноябре

10 августа на канале League of Legends вышел новый отрывок из второго сезона анимационного сериала «Аркейн». В ролике показано, как главная героиня Джинкс пытается отбиться от группы врагов, а затем ей на помощь приходит Грейсон.

Вышел новый тизер 2-го сезона шоу «Аркейн» от Netflix
© Чемпионат.com

Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.

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