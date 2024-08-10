Вышел новый тизер 2-го сезона шоу «Аркейн» от Netflix

10 августа на канале League of Legends вышел новый отрывок из второго сезона анимационного сериала «Аркейн». В ролике показано, как главная героиня Джинкс пытается отбиться от группы врагов, а затем ей на помощь приходит Грейсон.

© Чемпионат.com

Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

<img class="" src="https://img04.rl0.ru/8680c91041112dcf00d8c5e6fa93d178/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/82b30a61a848b6762a73a9cf79edd67d"/>

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.