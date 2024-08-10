Russian Girls спустя десятилетия: каким будет сериал «Комбинация»

Вышел в свет первый тизер ожидаемого многими сериала «Комбинация». Шлягер Russian Girls может «порвать» зал и спустя несколько десятилетий после своего рождения.

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Даже если в те самые годы вы не сходили с ума по новомодным песням группы «Комбинация» вроде American Boy или «Бухгалтер», это не значит, что вас не потянет танцевать и подпевать, когда вы услышите музыку из байопика о легендарной группе. Ностальгия, ну что это может быть еще... Двояко расшифровываемое название группы — комбинация как сопоставление различных объектов или факторов и комбинация как интимный предмет женского белья — вошло в музыкальную историю страны и заняло в ней свое место совершенно законно. Главная женская группа 1990-х была великолепна! Мы уже писали о начале съемок байопика, теперь все меньше времени остается до премьеры — вот и тизер появился! Пока, правда, конкретики нет, известно лишь, что проект предстанет пред светлыми зрительскими очами уже в этом, 2024 году. Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин — таков актерский костяк проекта, который пополнит линейку Wink Originals, ранее представивший такие сериалы, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Балет», «Чистые», «Фишер».

...История становления легендарной группы, первого в стране герлз-бэнда и непростого пути бывшего сотрудника милиции, ставшего продюсером, Александра Шишинина, участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, позволят окунуться в то полузабытое, непростое время. Мы узнаем, как создавались хиты Russian Girls, American Boy, «Не забывай», игривый «Бухгалтер» — те песни, которые знала наизусть вся страна и которые стали символами той эпохи.

Поскольку героинь «Комбинации» поклонники не забыли до сих пор и забывать не собираются, перед игравшими их актрисами стояла непростая задача: им пришлось изучить море архивных документов и съемок, чтобы максимально верно показать кумиров 90-х, не переборщив с имиджем и добившись если не полной идентичности с прототипами, то близкого с ними сходства. Кажется, что все получилось!

"Ты окунаешься в жизнь своего персонажа, которую предстоит показать зрителю, и там все по-настоящему, все достоверно. Складывалось ощущение, как будто мы с девочками сами во всем этом жили. Я много общалась с Таней, она очень помогала, рассказывала о своей жизни, в целом об ощущениях того времени, — рассказала Елизавета Базыкина, сыгравшая Татьяну Иванову. — Сначала мне казалось, что эта героиня — полная моя противоположность, а потом я поняла, что все-таки у меня в душе тоже есть что-то такое же озорное, пацанское!"

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"А я после первых проб купил переносной синтезатор и за два месяца научился на нем играть, — поделился воспоминаниями актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора «Комбинации» Виталия Окорокова. — Но чтобы выглядеть в кадре естественно, нужно было выучить все песни, поэтому я выписывал ноты каждой, а те, что были без нот, отдавал знакомым композиторам, и они на слух писали для меня партитуру. Нам было очень важно заразить зрителя не только спектром эмоций, а в сериале их правда много — от легкой улыбки до горючих слез, — но и музыкальностью группы «Комбинация»."

С легендарными песнями работали аккуратно: кое-где что-то меняли, но по минимуму. Основной задачей для съемочной группы было все-таки сохранение аутентичности композиций, хотя им и постарались придать более современное звучание.

"Мы вложили в проект свою душу!" — говорят все его участники.

У нас ответ на это один — ждем!

Прямая речь

Анастасия Уколова, актриса: