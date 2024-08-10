В фильме «Девчата» нашли несколько киноляпов

В фильме Юрия Чулюкина «Девчата», снятом по повести Бориса Бедного, зрители заметили несколько киноляпов.

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Первый ляп связан с головным убором Ильи Ковригина (Николай Рыбников). В сцене, где герой спиливает дерево, его шапка-ушанка с «ушами», завязанными на макушке, однако в следующем кадре, когда дерево падает, «уши» уже опущены.

Второй ляп связан с постельным бельем, которое несет комендант леспромхоза (Михаил Пуговкин), встречая Тосю. У него в руках стопка белья, но когда он заходит в избушку, белье уже скручено в рулон.

Третий ляп связан с билетами на концерт. Соседки Тоси рвут билеты на концерт, на который ее приглашает Илья. Но в итоге Илья все же приходит с двумя билетами, чтобы попасть на концерт.

Съемки фильма «Девчата» проходили преимущественно на «Мосфильме», где для них был построен целый декоративный поселок «Леспромхоз». Актеры, несмотря на 30-градусную жару, проводили большую часть съемочного дня в шубах, так как съемки проходили в павильонах. Однако некоторые сцены снимались на природе — на Среднем Урале, в Чусовском районе Пермского края и в поселке Оленино Тверской области.

В культовой советской комедии режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» зрители обнаружили несколько киноляпов, среди которых несовпадение татуировок у бандита Доцента, его сыграл народный артист СССР Евгений Леонов.