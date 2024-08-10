В Москве стартовали съемки короткометражек по идеям жителей столицы

В Москве начались съемки трех короткометражных фильмов, основанных на идеях горожан и с участием непрофессиональных актеров.

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Первая работа, по сценарию Александра Константинова, посвящена любви в мегаполисе. Вторая, предложенная Александрой Коневой, исследует тему самопознания и успеха. Третий фильм, идея которого принадлежит Игорю Шереметьеву, расскажет о мотивации москвичей к волонтерству и добрым делам.

Эти фильмы стали победителями конкурса «От идеи до премьеры», который дал возможность москвичам попробовать себя в роли актера или сценариста, а также поучаствовать в создании кино. Проект реализуется «Москино» при поддержке Департамента культуры Москвы.

Конкурс состоял из двух этапов: «Хочу стать сценаристом» и «Хочу стать актером». В первом этапе приняли участие около 700 человек, которые представили свои идеи для короткометражных фильмов.

Профессиональные сценаристы помогали участникам формулировать задумки, которые затем оценивало жюри, состоящее из известных сценаристов, актеров и режиссеров, таких как Владимир Хотиненко, Александр Велединский и другие.

На втором этапе, прошедшем в формате кастинга, около 500 москвичей выступили с отрывками из любимых фильмов и книг, а также участвовали в импровизациях. Их выступления оценивали ведущие профессионалы киноиндустрии.

Третий этап проекта, под названием «Съемки с командой профи», продлится до 11 августа на различных локациях Москвы, включая Патриаршие пруды, улицу Руставели и Огородный проезд.

По итогам кастинга были выбраны 35 актеров. Среди них – Антон Певцов, который получил роль в романтическом фильме. Также одной из актрис, выбранных для съемок, стала Виктория Клейменова, исполнившая роль блогерши в фильме «Путь к себе».

Премьера короткометражных фильмов запланирована на 24 августа в рамках Ночи кино, которая пройдет в кинотеатре «Художественный» и станет частью Московской Международной недели кино (ММНК).