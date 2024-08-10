Рецензия на фильм «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном

На Apple TV+ вышли «Зачинщики» Дага Лаймана — меланхоличный комедийный боевик с Кейси Аффлеком и Мэттом Дэймоном, которые сыграли бостонских грабителей-неудачников. «Лента.ру» рассказывает, чем хорош этот скромный фильм от автора «Мистера и миссис Смит», в пух и прах разруганный критиками.

© Кадр из трейлера фильма "Зачинщики"

Бывший морпех Рори (Мэтт Дэймон) и начинающий уголовник Кобби (Кейси Аффлек) встретились, чтобы быстро провернуть дело для мелкого гангстера мистера Бесегая (Майкл Стулбарг). Задача в том, чтобы ограбить в ночь выборов офис действующего мэра (Рон Перлман), который должен победить конкурента и получить поздравительную дань от подчиненных. Однако все, разумеется, пошло не по плану, и вот горе-бандиты уже в бегах и вынуждены взять в заложники психоаналитика Рори (Хонг Чау). По их следу идут не только возмущенные заказчики, но и коррумпированный спецназовец (Винг Реймс), которому позарез нужен браслет мэра, доставшийся ему от дедушки.

Дата выхода: 9 августа;

Страна: США;

Продолжительность: 1 час 41 минута;

Режиссер: Даг Лайман;

В ролях: Мэтт Дэймон, Кейси Аффлек, Хонг Чау, Рон Перлман, Майкл Стулбарг.

О старте производства «Зачинщиков» было объявлено в 2022 году, однако по всем признакам это пандемийное кино, придуманное в свободное время и явно в свое удовольствие. Именно из этих, кажется, соображений время от времени пишет сценарии и снимает кино Кейси Аффлек — на его счету нашумевшее мокьюментари «Я все еще здесь» с Хоакином Фениксом и скромный фантастический «Свет моей жизни». На сей раз он взял в соавторы Чака Маклина, который как раз в 2022-м закончил работу над мощным криминальным сериалом про бандитский Бостон девяностых «Город на холме».

Авторы явно сошлись на желании сделать что-нибудь необязательное, кино не про себя, но, что называется, для себя. Участие Мэтта Дэймона тоже выглядело чем-то само собой разумеющимся, учитывая дружбу семьями с Аффлеками. С Кейси Мэтт, напомним, снимался в великолепном «Джерри» Гаса Ван Сента, где оба актера оживляли импровизированный сценарий про блуждания двух тезок в пустыне. Этот опыт явно способствовал доверию и созданию нужной атмосферы на площадке «Зачинщиков».

Для очень красиво стареющего Дэймона фильм Лаймана — редкий выход в главной роли и лишняя возможность продемонстрировать, какими экономными средствами он сейчас может приковывать к себе зрительское внимание.

Режиссером фильма стал Даг Лайман, для которого это уже вторая за год работа для стриминговых сервисов. Вышедший весной «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом был явно более амбициозным проектом, из-за которого Лайман даже поругался с заказчиками из Amazon. На «Зачинщиков» он ничего особенно не ставил, хотя фильм даже показали в отдельных кинотеатрах — в отличие от «Дома у дороги», конфликт вокруг которого разгорелся как раз из-за отсутствия проката.

В случае с «Зачинщиками» выход на широких экранах был, пожалуй, лишним. Критики вдоволь оттоптались на фильме Лаймана. Среди претензий — глуповатый сюжет, недостаток энергии и прочие веские, но общие слова. И это действительно не тот фильм, который стоило превращать в большое прокатное событие. В условиях, когда индустрия почти истерически пытается найти новые способы делать высокобюджетную залепуху (типа «Смерча 2»), шуточный криминальный романс Лаймана выглядит почти издевкой. Если из «Зачинщиков» убрать сотовые телефоны и еще кое-какие современные детали, то получится кино про двух друзей и неудачное ограбление — что-то в духе даже не девяностых, а семидесятых. Динамика у персонажей Аффлека и Дэймона во всяком случае вполне в духе «Команды» 1973-го года с Робертом Дюваллем и Джо Доном Бейкером — кстати, одного из любимых фильмов Квентина Тарантино.

Режиссер «Мистера и миссис Смит» и «Граней будущего» Лайман — большой специалист по экшну, что с блеском доказал своим прошлым фильмом, но в «Зачинщиках» он заходит на не вполне свойственную территорию атмосферного бадди-муви. Мартовская слякоть Бостона здесь не менее важна, чем пара ураганных погонь и трюки с тяжеленным сейфом под Jump Around от House of Pain. К чести режиссера надо сказать, что он не пытается копировать предыдущие образцы бостонского криминального кино, а ведь в этот канон входят и «Прощай, детка, прощай» Бена Аффлека, и «Отступники» Мартина Скорсезе. Вместо подражания он всматривается в местные улицы, находя в них собственную обшарпанную и немного печальную красоту. Таковы и центральные герои — угодившие в замес два неудачника, один из которых бесконечно старается рассмешить второго, хотя радоваться обоим явно нечему.

Смачный словесный пинг-понг Аффлека и Дэймона — уже достаточный повод потратить на фильм недолгие сто минут. Однако паре премьеров обеспечена великолепная свита. Здесь и Майкл Стулбарг в шубе и татуировках, и Альфред Молина с бровками домиком и пирожными, и Винг Реймс на броневике, и Рон Перлман, парадоксально и точно выбранный для роли матерого коррупционера. Ни одна из этих ролей не требует от исполнителей сверхъестественных стараний, но именно в этом расслабленном регистре, пожалуй, даже более рельефно виден актерский и человеческий класс.

То же можно сказать и о фильме, сюжет и герои которого придуманы эскизно, но с явным удовольствием. Благодаря этому обстоятельству в «Зачинщиках» много воздуха — непривычное обстоятельство для нынешних времен, когда мейнстримовый кинематограф все чаще предпочитает душнить. Проще говоря, «Зачинщики» похожи на дедушкин браслет, за которым весь фильм гоняются герои: вроде бы безделица, но подаренная на добрую память и спустя годы способная подарить, если не несметные сокровища, то, что называется, глоток свободы.

Фильм «Зачинщики» (The Instigators) вышел на Apple TV+.