Представлен первый концепт-арт «Истории игрушек 5»

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него компания показала посетителям первый тизер и концепт-арт мультфильма «История игрушек 5».

© Кадр из трейлера фильма "История игрушек" 2019

В новой части Вуди и его друзья столкнутся с неисправной электроникой, включая 50 сломанных Баззов Лайтеров. Режиссёром мультфильма «История игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон — постановщик «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Впоследствии данные анимационные картины были награждены «Оскаром» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

Ожидается, что премьера мультфильма «История игрушек 5» состоится летом 2026 года, однако точная дата пока не раскрывается. Ко всему прочему, в пятой части к своим ролям вернутся Том Хэнкс и Тим Аллен.

Первый концепт-арт