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Опубликован первый концепт-арт «Истории игрушек 5» — премьера летом 2026 года

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него компания показала посетителям первый тизер и концепт-арт мультфильма «История игрушек 5».

Представлен первый концепт-арт «Истории игрушек 5»
© Кадр из трейлера фильма "История игрушек" 2019

В новой части Вуди и его друзья столкнутся с неисправной электроникой, включая 50 сломанных Баззов Лайтеров. Режиссёром мультфильма «История игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон — постановщик «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Впоследствии данные анимационные картины были награждены «Оскаром» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

Ожидается, что премьера мультфильма «История игрушек 5» состоится летом 2026 года, однако точная дата пока не раскрывается. Ко всему прочему, в пятой части к своим ролям вернутся Том Хэнкс и Тим Аллен.

Первый концепт-арт

© Чемпионат.com
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В поисках Немо
Оскар
Тим Аллен
Эндрю Стэнтон
Walt Disney