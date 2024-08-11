В фильме «Девчата» нашли новые киноляпы

В знаменитой советской комедии «Девчата» Юрия Чулюкина допустили несколько киноляпов, пишет РБК. Авторы отметили, что ошибки допустили в сценах с билетами, шапкой и постельным бельем.

© кадр из фильма

Так, легендарный эпизод, в котором герой Николая Рыбникова Илья Ковригин приглашает Тосю (Надежда Румянцева) на концерт, подруги девушки рвут пригласительные на мелкие кусочки. Однако Тося все же вырывается на встречу с возлюбленными и пара появляется в местном клубе. В этот момент в руках у Ковригина виднеются целые билеты.

Еще один киноляп обнаружили в сцене, где комендант общежития (Михаил Пуговкин) провожает Тосю к дому, где ей предстоит жить. В руках персонаж держит стопку постельного белья. Но уже в следующем кадре видно, что герой Пуговкина свернул ношу в рулон.

Третью ошибку пропустили с шапкой Ковригина. Впервые герой появляется в шапке-ушанке с завязанными на макушке «ушами». Однако в следующем кадре они уже прикрывают шею и лицо персонажа.

Известно, что съемки фильма проходили трудно. Между Рыбниковым и Румянцевой во время съемок существовало напряжение, так как актер не хотел с ней сниматься. В главной роли артист хотел видеть свою супругу актрису Аллу Ларионову. Создатели ленты вспоминали, что все конфликтные эпизоды между актерами снимались с первого дубля, а вот романтические эпизоды вызывали затруднения.

Ранее зрители обнаружили в любимой многими советской комедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова очередной киноляп. Оказалось, что модница Верочка, роль которой исполнила Лия Ахеджакова, не очень внимательно следила за своей внешностью.

Ошибку нашли в эпизоде, где секретарша рассказывает своей начальнице Людмиле Прокофьевне Калугиной, в которую преобразилась Алиса Фрейндлих, как ей одеваться, ходить и какую прическу делать. Первая сцена происходит в кабинете Калугиной, где Верочка щеголяет с ярко-красным маникюром. Однако Людмила Прокофьевна и Верочка после прихода комиссии по инвентаризации перемещаются в актовый зал. Там урок продолжается, а вот маникюр на пальцах секретаря уже исчез.