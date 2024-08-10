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Опубликован новый постер хоррора «Чужой: Ромул» — премьера 16 августа

Уже на следующей неделе состоится премьера фильма ужасов «Чужой: Ромул» от режиссёра Федерико Альвареса («Не дыши»). В честь этого кинокомпания 20th Century Studios представила новый постер хоррора, на котором главная героиня с оружием в руках исследует космическую станцию «Ромул».

Опубликован новый постер хоррора «Чужой: Ромул»
© Чемпионат.com

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа.

Новый постер

© 20th Century Studios
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Не дыши
Федерико Альварес