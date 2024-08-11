Вышел новый тизер аниме по «Рику и Морти»

Adult Swim опубликовала новый тизер аниме по «Рику и Морти». В ролике авторы показали отрывки из различных приключений Рика и Морти под стильный японский аккомпанемент.

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Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim

Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» выступил Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки». По словам Сано, он адаптирует сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделит главное в тех историях и добавит уникальных японских идей.

Премьера аниме по «Рику и Морти» состоится 15 августа. В первый сезон войдёт 10 эпизодов. Новые серии будут выходить раз в неделю, по четвергам.