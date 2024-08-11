По книге новосибирского писателя Ланского сняли сериал «Любопытная Варвара»

Осенью 2024 года начнется показ нового сериала «Любопытная Варвара». Несмотря на обилие снимаемых в России сериалов этот критики уже называют событием, потому что он снят для детей. В его основе книга новосибирского писателя Георгия Ланского, вышедшая в свет в 2017 году. BFM-Новосибирск поговорил с автором детского детектива и узнал, как появились новые «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в возрастной категории 6+.

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Георгий, вы пишете детективы, триллеры, романы для взрослой аудитории. Как появилась ваша первая детская книга и ее героиня Варвара Смородина?

– Свою первую и единственную пока детскую книгу – «Варвара Смородина против зомби» я написал на спор. На литературном форуме один из литераторов сказал мне что-то типа «слабо ли тебе написать книгу для детей?». Я сказал, что не слабо и написал. На тот момент мне очень нравилось творчество Алана Брэдли. У него есть такая потрясающая серия книг девочку, которая расследовала преступления. И я подумал, что хочу создать свою Флавию де Люс. Так и появилась моя Варвара Смородина. История её расследования начинается с того, что местные жители находят труп. Варвара же решает распутать это дело, считая, что оно связано с кладом. Издали книгу быстро, и читатели ее хорошо встретили.

На какую возрастную категорию рассчитана книга? Это не в плане маркировки даже вопрос, а скорее из серии «кому заходит».

– Я думаю, что дети от 10. Уже не маленькие, но еще и не подростки. Это такие дети, для которых приключения – реальные и вымышленные – важная часть жизнь. Тот самый возраст, в котором раньше зачитывались «Кортиком», «Бронзовой птицей», «Приключениями Тома Сойера». Сейчас у нас в стране есть серьезный пробел в такой литературе: чтобы для детей, которые уже сами читают, и не фэнтези при этом.

Кинокомпания сама на вас вышла, или история с экранизацией развивалась как-то иначе?

– Был конкурс, который объявил ИРИ (Институт развития интернета). Им нужен был контент для сериалов. Мне издательство сказало писать заявку. И в итоге мы с моей Варварой Смородиной конкурс выиграли. Ну а потом всё и завертелось. Итогом стал снятый Kargo Films сериал «Любопытная Варвара».

В начале августа кинокомпания опубликовала трейлер. Как вам Варвара? Такой вы ее себе представляли и описывали?

– Киношная Варвара несколько отличается от книжной. Во-первых, она младше. Во-вторых, у нее темперамент другой. Моя Варвара немного мрачноватая, язвительная. Но Варвара в исполнении Полины Айнутдиновой мне понравилась. Для кино такой солнечный, позитивный образ лучше. А вот Вася, ее помощник в расследовании (его играет Сергей Федоров) – абсолютно такой, каким я и представлял себе сельского мальчишку, ставшего «доктором Ватсоном» при юной сыщице. Сериал я еще не видел. Буду смотреть вместе со зрителями. Ждем 1 сентября, и потом уже все оценим. Сначала сериал будут показывать в онлайн-кинотеатре.

Сейчас в кино для детей, судя по количеству проектов, вкладываются большие деньги. Не все удачно получается. Как считаете, количество должно перерасти в качество?

– Думаю, да. Для детей снимается много. И деньги в индустрии не большие, а огромные. Уже есть хорошие проекты. Дальше, надеюсь, их будет больше. Может, и продолжение истории про Варвару Смородину сделаем.