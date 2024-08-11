Губка Боб и Патрик оказались в классических мультфильмах Disney

Мультсериал «Губка Боб — Квадратные Штаны» (или «Спанч Боб Квадратные Штаны») безусловно является классикой нулевых, но он до сих пор остаётся популярным и любимым у зрителей всех возрастов.

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Художник с ником Kosperry показал, какими могли бы быть персонажи мультсериала «Губка Боб — Квадратные Штаны», если бы их нарисовали в стилистике старых мультфильмов Disney. Какой стиль вам нравится больше?

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