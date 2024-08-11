В Выборге показали фильмы "Правила Филиппа" и "Ласточка"

Программный директор фестиваля "Окно в Европу" киновед Андрей Апостолов, видимо, решил расположить конкурсную программу по нарастающей. Накануне был день дебютов. Представили сразу два: "Правила Филиппа" (режиссер Роман Косов) и "Ласточка" (Малика Мухамеджан).

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"Правила Филиппа" - прекрасная иллюстрация современной российской кинематографической тенденции - искать на отечественных просторах своего "Человека дождя". Стали появляться один за другим фильмы и сериалы об особенных людях.

"Одна такая классная" - сериал уже вышел в онлайн - кинотеатре Kion. "Фарма" - сериал на подходе, появится осенью, после фестиваля "Новый сезон" на платформе Premier. В самой программе фестиваля "Окно в Европу" - не один проект на эту тему. И, если уж говорить о таких, то в них, как правило, всегда есть здоровая и нездоровая конъюнктура. Пример здоровой конъюнктуры в фильме Романа Косова - первая часть картины и сам замысел - рассказать о двух людях, которые не становятся в обществе полноценно своими. Это Филипп - молодой человек с синдромом Дауна, в этой роли - Григорий Данишевский - и таджичка Мархамат (Елена Ербакова).

Филипп живет с любящей мамой (Юлия Яблонская), посвятившей ему жизнь. Отец (Константин Юшкевич), как это часто бывает в случаях, когда ребенок - не такой, как все, семью бросил. Но мать вынуждена работать, а строгая служба опеки в лице героини Полины Кутеповой требует нанять для Филиппа сиделку. Причина - парень проштрафился - украл чучело птицы из музея. Тогда-то в жизни мамы и сына появляется Мархамат, которая предпочитает работу сиделки тяжелому труду посудомойки в ресторане. При этом у Марахамат конфликт с собственной матерью, недовольной тем, что дочь сбежала из большой семьи, где были нужны ее руки, в Москву.

Григорий Данишевский - невероятно располагающий к себе актер - при виде его сердце наполняется нежностью, однако авторы фильма это эксплуатируют нещадно. Пример нездоровой конъюнктуры в картине - то, что не доведены до конца линии, которые могли бы составить смысл, вместо этого начинаются "пережимы" по части "доброты, светлоты и милоты", что оставляет зрителей в некоем недоумении и недоверии.

Линий в фильме, которые цепляют - и их можно было бы довести до логического совершенства - несколько. Прежде всего, это судьба матери Нины. Каково живется таким, как она, которые без помощи мужей занимаются особенными детьми? Зачем-то авторами придумана лишняя смертельная болезнь, хотя и так ясно, что такие родители живут в постоянном страхе и тревоге - что будет с их детьми, когда их самих не станет: неужели государственные интернаты с чужими равнодушными людьми или что похуже - в такой еще нужно устроиться? В этом плане можно было обойтись одним штрихом, одной деталью, которая есть в фильме - Нина пьет таблетки (возможно, успокоительные антидепрессанты), чтобы держаться всегда в форме. Но авторы ушли не туда.

То же самое касается главного героя. Филипп мечтает стать баристой - делать кофе для людей. Само исполнение этой мечты, когда в фильме находится для этого подходящее время - выглядит натянутым и неправдивым. Вместо того, чтобы давать зрителям надежду, оно разочаровывает. Увы, но приходится признать, что предыдущие актерские работы Данишевского - в коротком метре "Уличное освещение" и Ербаковой - полный метр "Сердце пармы" - более знаковы для обоих артистов.

В целом, по отношению к "Правилам Филиппа" можно еще пожалеть, что не доведена до конца тема, которая есть в одном из ярких отечественных короткометражных фильмов, также посвященного отношению к людям особенным. В нем показан конфликт матери и сиделки. Мать относится к сыну как к больному, а молодая сиделка - как к здоровому человеку - со своими желаниями и пристрастиями. В "Правилах Филиппа" эта линия сглажена настолько, что в итоге проскальзывает, неспособная ни зацепиться, ни зацепить.

Фильму "Ласточка" перед фестивалем в Выборге была дана "фора" - картина демонстрировалась на фестивале в Шанхае. К тому же он - редкая по нынешним временам копродукция (Россия - Казахстан - Италия). Но это работает, скорее, на продюсеров, чем на авторов. И в данном случае - по отношению к этой картине - разбирать продюсерский кейс куда интереснее, чем авторский.

Но начнем со второго. Четыре несчастливых человека - главная героиня Карлыгаш ("Ласточка" в переводе с Казахского) страдает от опостылевшей жизни в казахском ауле в степи. Постоянно обслуживать мужчин в семье и спрашивать на все разрешения - ей больше не по моральным силам. Муж Ильяс (Елжас Рахим) - видит, что жена его не любит, и весь фильм решает дилемму - не совершил ли он роковую ошибку, женившись на ней, а не на местной красавице по имени Айна (Толганай Талгат). Так, в свою очередь несчастлива от того, что любимый принадлежит по закону другой. И четвертый несчастливый - француз Луи (Владимир Консиньи), которому скучно в Европе, и он путешествует, чтобы занять пустоты в душе. В данном случае - держит путь в Монголию, а в Казахстане его машина тревожного красного цвета ломается, и он застревает в гостеприимном доме местных на несколько дней.

Если за что и хвалить кино, так это за локации, но тут нужно говорить "спасибо" Казахстану. И за операторскую работу. Хотелось бы похвалить и режиссера, но мешает раздражение - картина просто калька с классики. Она настолько перекликается с фильмом "Мосты округа Мэдисон", что зритель бурчит себе под нос - хоть бы профессию героя сменили: Луи - также фотограф.

Два часа - неоправданный хронометраж для такой картины, которая даже не позволяет помедитировать, настолько не веришь в происходящее. Зухара Сансызбай, играющая главную роль, не вписывается в реалии местечковой жизни. Она на своем месте только когда позирует фотографу в фотосессии на природе. Домашнюю работу выполняет недостоверно - скорее также позируя, чем играя. И также тут - тот случай, когда предыдущая работа актрисы - в фильме "Продукты 24" - более достоверна, и в портфолио явно ее стоит ставить на первый план.

Вернемся к продюсерскому кейсу и нездоровой конъюнктуре. Опытные продюсеры (за фильмом стоит "ВГИК-Дебют") сделали очень точный расчет на этническое кино и на востребованный поворот к Востоку и Азии. Более того, тема духовного становления женщины, вера ее в себя, весьма востребована на международных фестивалях. Аплодисменты - что и говорить.

А режиссеру хочется посоветовать посмотреть фильм "Чайки" Эллы Манжеевой, который затрагивает все те же темы и направления, но сделан куда более талантливо. И внимательно изучить себя в зеркало, как делает главная героиня "Ласточки" - так, чтобы разглядеть и свой талант (а он явно есть), и свою судьбу. И как Карлыгаш взять в руки видеокамеру (в переносном смысле - оператором становиться не обязательно) и пойти своей дорогой, не уступая никому и ничему. Продюсерам - в первую очередь.