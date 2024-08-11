Marvel выпустил коллекцию Перчаток бесконечности

В честь своего 85-летия Marvel заколлабился с производителем одежды Kith и ювелирным брендом Swarovski.

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Результатом совместной работы стала лимитированная коллекция одежды и аксессуаров, главная «фишка» которой — реплика Перчатки Бесконечности. В коллекции всего 100 перчаток, 30 из которых украшены кристаллами Swarovski, символизирующими 6 самоцветов вечности.

Помимо перчатки Таноса в коллекцию также вошли некоторые предметы одежды, например, университетские куртки. Они также представлены в 6 цветах камней бесконечности, но имеют общий дизайн.