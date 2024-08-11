Вышел дублированный трейлер «Лучшим игрокам приготовиться»

На канале «топКино» вышел дублированный трейлер комедийного приключения «Лучшим игрокам приготовиться». В ролике показали главных героев ленты и вторжение инопланетян на Землю.

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Согласно синопсису, пришельцы вторгаются на Землю из-за чего между нашей реальностью и игровым миром образуется гиперпространственная трещина. Теперь лучшим геймерам предстоит взять ситуацию в свои руки и спасти всех.

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В актёрский состав картины вошли Маруан Мефта, Гио Латой, Лис Зара, Винсент Виссер, Сония Эйкен, Хорас Коэн, Ник Голтерман, Бритт Шолте, Венди Руйфрок и другие. Режиссёром фильма выступил Рой Портманс.

Премьера ленты «Лучшим игрокам приготовиться» в кинотеатрах России состоится 12 сентября.