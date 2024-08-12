Завершились съемки двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский»

В Москве завершились съемки двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский». Главные роли в ней исполняют: Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов.

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Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Пойдет ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь «Склифа» и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга? Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места. Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

Юлия Краснова, режиссер: