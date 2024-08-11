Новый сезон «Зимородка» выйдет в сентябре

В России все большую популярность набирают турецкие сериалы. Создатели некоторых из них радуют российских зрителей премьерами и продолжениями полюбившихся историй. При этом отечественные режиссеры пытаются снимать адаптации, которые критики, считают не очень удачными. А некоторые политики вообще предлагают запретить турецкие сериалы в России якобы из-за «развращения россиянок».

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НОВЫЙ СЕЗОН «ЗИМОРОДКА»

Стало известно, что третий сезон популярного в России турецкого сериала «Зимородок» выйдет 13 сентября 2024 года. Съемки планируют начать после 20 августа. Тогда исполнитель главной роли Мерт Рамазан Демир вернется с работы над другим проектом. Его партнерша по ленте актриса Афра Сарачоглу пока отдыхает в Австрии.

Новые серии «Зимородка» изначально появятся на турецком канале Star TV. Но уже начиная с 15 сентября, третий сезон будет также доступен на платформах Иви и START.

Изначально в основу сериала легла реальная история турецкой семьи и записи психиатра Гюльсерен Будайыджиоглу. По сюжету, избалованному молодому человеку из богатой семьи находят скромную девушку. Однако на помолвке все идет не по плану, и невестой Ферита становится ее сестра Сейран, которая совершенно не хочет замуж.

В России первый сезон «Зимородка» показывали по НТВ с 26 июня по 26 августа 2023 года, а второй — с 29 июня по 11 августа 2024 года. В настоящий момент этот сериал является самым популярным и рейтинговым проектом в Турции.

При этом второй сезон получил неоднозначные отзывы, показав снижение рейтингов. Это привело к изменениям в команде создателей сериала. Так, главный сценарист Мехмет Барыш Гунгер покинул съемочную группу. На его место пришла Зейнеп Бонче. До этого она работала над сериалами «Дочь посла» и «Жар-птицы». Известно, что сценарий для третьего сезона уже в процессе написания.

В центре сюжета нового эпизода также будет история молодых супругов Сейран и Ферита. События начнутся с момента, на котором закончился предыдущий сезон. Сейран будет бороться за жизнь возлюбленного.

ПЛОХАЯ АДАПТАЦИЯ И ЗАПРЕТ ОТ МИЛОНОВА

«Зимородок» — не единственный популярный в России турецкий сериал. Российским зрителям также полюбилась многосерийная лента «Постучись в мою дверь» с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином главных ролях. Отечественные режиссеры даже сняли киноадаптацию, назвав ее «Постучись в мою дверь в Москве».

Ее показывали по ТНТ. Сериал также можно найти на нескольких онлайн-платформах. Но проект оказался не таким успешным, как предполагалось изначально. Первые серии транслировали в прайм-тайм, но постепенно показ ленты перенесли в утренний эфир ТНТ.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что неудачная адаптация сериала связана с другой ментальностью оригинала.

«Любые адаптации чужой ментальности на нашу почву очень опасны. Ладно еще, если это американская или европейская действительность, она на нашу еще хоть как-то похожа, а Турция – совсем другая культура. Их сериалы могут быть близки турецкой публике, но совершенно неприемлемы для нашей почвы, если их переносить втупую... А не втупую их переносить тоже невозможно. Если аккуратно переносить турецкие сериалы на нашу почву, то это мучительная работа, гораздо проще придумать свой собственный сериал, тем более, что это очень просто», - сказал он в интервью НСН.

В свою очередь редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в беседе с НСН указал на ошибку создателей этого сериала, решивших снимать сразу 60 серий.

«Стоило снять первые 10 серий и посмотреть, как это зайдет зрителю. Россия не в первый раз адаптирует иностранные сериалы. Были и "Моя прекрасная няня", и "Счастливы вместе". Это вполне себе распространенная практика. Сейчас в принципе есть мировая тенденция цепляться за знакомые названия. Этот проект, видимо, не настолько качественный, как оригинал. Не смог удержать зрителей, вот и все», – объяснил критик.

Тем не менее позже было принято решение продлить «Постучись в мою дверь в Москве» на второй сезон. Его производством займутся стриминговые платформы «Okko», «Premier», а также компании «Медиаслово» и «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение». Во втором сезоне, как и в первом, будет 60 эпизодов. Состав творческой команды, даты начала съемок и премьеры пока неизвестны.

Между тем, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат Виталий Милонов недавно призвал запретить в России турецкие сериалы. Он считает, что они формируют в сознании российских женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции.

«Все эти пожиратели Наташ, эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», - заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Политик назвал сериальные истории турецкой любви «неправдивыми сказками», на которые «ведутся россиянки», а потом страдают.

При этом блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН уточнил, что турецкие сериалы не могут заставить россиянок уехать в «восточные страны» в поисках любви, поэтому запрещать их было бы странно.

«Турецкие сериалы – это то же самое, что и российские сериалы. Там просто все побогаче выглядит, но это на любителя. У них своя специфика и свои актеры, но в целом отличий особо нет. Мне кажется, что россиян привлекает необычность, а также зачастую исторический контекст. Внезапно они выстрелили, но я не могу сказать, что россияне прям повально фанатеют от турецких сериалов. Если вспомним популярные бразильские сериалы, которые показывали в 90-е, люди же не поехали за любовью туда. Это звучит странно. Это как запрещать восточные сказки типа "Аладдина", ссылаясь на то, что уедут в Турцию или еще куда-то, что это все от лукавого», - добавил блогер.

Ранее киноаналитик Евгений Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в турецких сериалах истории всегда развиваются не как в обычной жизни, а люди смотрят их, потому что любят сказки.