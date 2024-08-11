Как ошибка Леонида Быкова чуть не сорвала съемки «В бой идут одни старики»

Эпизод с участием актера и режиссера Леонида Быкова чуть не поставил под угрозу съемки фильма «В бой идут одни старики», пишет MK.RU. По данным источника, когда снимали сцену с самолетом, шасси попало в яму. Одно колесо оторвалось, а лопасть двигателя сломалась.

© кадр из фильма

Леонид Быков, написавший сценарий к фильму, с детства мечтал научиться управлять самолетом. Советское кинопроизводство позволило ему исполнить это желание. Однако история чуть не омрачилась оплошностью актера и режиссера.

Ситуация разрешилась благодаря авиамеханику, которого прикомандировали к съемочной группе. Специалист на всякий случай взял с собой на площадку несколько запасных лопастей. Уже через день после ремонта командирский «истребитель» снова был готов летать.

Военную драму не сразу выпустили на экраны кинотеатров из-за «киношного» и идеологического руководства. Чиновники сомневались из-за «музыкальной составляющей» сценария фильма. Подход к военной теме им показался несерьезным. На решение повлияли заслуженные ветераны-авиаторы, которые пришли в восторг от картины Леонида Быкова на предварительных показах.

Ранее стало известно, что создатели фильма «Джентльмены удачи» использовали для имитации жидкого цемента смесь из хлебной закваски с луковой эссенцией. Во времена живых спецэффектов ради некоторых сцен актеры подвергались большому риску. Так, в фильме «Вий» для съемки с полетом гроба актрису Наталью Варлей подвесили к потолку и кружили перед камерой. Артистка выпала, но ее поймал Леонид Куравлев.