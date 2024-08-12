Фильм "Бордерлендс" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фантастический боевик режиссеров Элая Рота и Тима Миллера "Бордерлендс" стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 77,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период 8 по 11 августа.

Сюжет фильма основан на одноименной компьютерной игре в жанре фантастического шутера. Роли в картине исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк, Хейли Беннетт, Кевин Харт и другие.

На втором месте - канадско-американский триллер режиссера Осгуда Перкинса "Собиратель душ", собравший 35,8 млн рублей. Фильм рассказывает об агенте ФБР Ли Харкер, которая расследует серию жестоких убийств, совершенных загадочным серийным убийцей по прозвищу Собиратель душ. Роли в картине сыграли Майка Монро, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Эрин Бойес, Лиза Чандлер.

Третью строчку рейтинга занял фильм "Мой дикий друг" режиссера Анны Курбатовой, собравший 27,7 млн рублей. Съемки фильма проходили в Каменске-Уральском в Свердловской области. Сюжет повествует о семикласснике Саше Меньшикове, который спасает лисенка от браконьеров. Роли в фильме исполнили Елисей Чучилин, Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова и другие.

Кинокомикс режиссера Шона Леви "Дэдпул и Росомаха", просмотр которого недоступен в кинотеатрах РФ и Белоруссии, занял второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 44,7 млн рублей. Роли в фильме сыграли, в частности, Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Дафни Кин, Морена Баккарин.