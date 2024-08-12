Джеймс Кэмерон объяснил, почему «Аватар 3» называется «Огонь и пепел»

Известно, что триквел «Аватара» выйдет с подзаголовком «Огонь и пепел». В недавнем интервью режиссёр картины Джеймс Кэмерон объяснил, почему лента получила именно такое название.

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По словам Кэмерона, огонь символизирует ярость и ненависть, а пепел — последствие всех действий.

"Огонь может символизировать ненависть, насилие, возможное злоупотребление властью. Пепел же показывает последствия всей этой энергии, а именно горе и необходимость жить с тем, что вы натворили."

Премьера третьей части состоится 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.