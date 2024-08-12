Два фильма кинофестиваля «Окно в Европу» стали вызовами для жюри и зрителей

Очередной конкурсный кинодень на 32-м фестивале "Окно в Европу" в Выборге принес два вызова для жюри и один - для зрителей. Были показаны ленты "Легенды вечных снегов" классика якутского кинематографа Алексея Романова и "Ровесник" - режиссера-дебютанта Федора Кудрявцева. Для зрителей это были "американские горки" - настолько разные картины.

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"Легенды вечных снегов" - беспроигрышный вариант для приза на любом фестивале. В принципе, фильм уже получил главный приз на киносмотре в Бишкеке. В Выборге - его российская премьера. Для начинающих в кино - это своего рода мастер-класс от корифея. Алексей Романов - кладезь знаний и умений, и один из основоположников современного кино Якутии. Он учился еще в мастерской Сергея Герасимова, и его новое кино - иллюстрация преемственности и традиций. Фильм можно смело рекомендовать многочисленным авторам новейших киносказок: чтобы их, образно говоря, носило не в разные стороны при создании своих лент, а в одну, связанную с тем, что в творчестве все должно быть подчинено главной идее.

Соавтор Алексея Романова (писали вместе сценарий) - другая яркая представительница якутской волны - Любовь Борисова, чей фильм "Не хороните меня без Ивана" два года назад пришелся по сердцу зрителю, как профессиональному, так и обычному. "Легенды вечных снегов" - тоже "роуд муви", причем, как следует из названия, путешествие - в глубоких снегах. Любопытно задать вопрос, при какой температуре снимали, по картинке - руки операторов должны были примерзать к камерам.

Четыре героя. Красавицу дочь Киилук задорого выкупили у ее отца и везут к жениху - богатому князю - три его посланника. Хабый - ему за сорок, а также молодые и ретивые Ньукуус и Майбара. В дороге разыгрываются шекспировские страсти: девушка не хочет за старика и пытается сбежать. Один из молодых людей в нее влюбляется и готов ради своего чувства на все. Она отвечает ему взаимностью...

В кадре - красивые меха, национальные костюмы, юрты с традиционным убранством, ритуалы и обычаи. В жанре - притча и "отзвуки" мистического триллера. В смысле - послание о любви, которая все разворачивает в свою сторону: недаром эпиграф к фильму - четверостишие Омара Хайяма. Пожалуй, единственное замечание к картине - не хватает прописанности историй героев - мы видим лишь единственную, связанную с прошлым одного из якутов, который жизнь свою принес в жертву старинной легенде. Второе, на чем хочется сделать акцент - фильм настолько совершенен, что даже хочется найти в нем что-то неидеальное, для полноты картины. Но нет! И поэтому фильм - соблазн и вызов для жюри. Награди такой - и все поймут и ни в чем не упрекнут и не осудят. Но и в новаторы не запишут!

Фильм "Ровесник" - классический веб-сериал. Причем, именно новаторский и прогрессивный. В процессе разговора с продюсерами после просмотра выяснилось, что это веб-сериал и есть. Просто не была получена поддержка от Института развития Интернета и авторы направились за ней в Минкультуры, переформатировав проект в полнометражный фильм. Что сказать? Минкультуры оказалось более дальновидным, потому что такое кино, несомненно, стоит поддерживать. Вот только смотреть его полтора часа подряд тяжеловато - поэтому хочется привлечь внимание платформ, чтобы все же выпустили эту картину - гремучую смесь жанров скринлайф, мокьюментари и киноностальджи (да-да, изобретем и такой жанр) - как и должно, в четыре серии.

Не нами замечено, что, хотя картина снова о 90-х, смотреть ее все равно интересно. И это так! Перегруженному 90-ми годами прошлого века зрителю трудно преподнести что-то новое, но дебютанту Кудрявцеву и команде это удалось. Мы видим историю некоей компьютерной компании, продающей рекламу в Интернете (что делает фильм похожим на "Социальную сеть" Давида Финчера и "Кто убил BlackBerry" Мэтта Джонсона - они есть у нас дома, как говорят обитатели Сети). Герои из будущего - то есть нашего настоящего (в исполнении Александра Яценко, Даниила Спиваковского, Юрия Вершинина и Анны Михалковой) рассказывают о своем прошлом в 90-е. "Расследование" ведет современный "трудный подросток", лоботряс и обалдуй, который бросил институт, но зато заинтересовался историей своей семьи. И на понятном таким же зумерам, как он, языке, через экран телефона и компьютера, он рассказывает о становлении поколения взрослых, через что им пришлось пройти и как они стали тем, кем стали.

В фильме "Ровесник" (кстати, хорошее называние, отсылающее к известному молодежному журналу, который как раз в 90-е и выходил), "в хвост и в гриву" используются дипфейки. Как же любопытно наблюдать за молодыми версиями Яценко, Спиваковского, Михалковой... Мартин Скорсезе обзавидуется - сделано порой лучше, чем в его "Ирландце". Но временами и неряшливо. Все же технология пока что дорогая, но мы видим одно из лучших ее использований в современном российском кино. Хорошая музыка. Много юмора. Опять же - перегруженность, потому что четыре истории в быстром ритме смотреть порой невыносимо - часть зрителей в Выборге в этом плане герои, потому что стойко выдержали. Другая часть просто ушла. Позволим себе каламбур - свело скулы у "олдскулов" (тех, кто предпочитает кино и жизнь старой школы). Фильм стал в этот день первым вызовом для зрителя и вторым для жюри конкурса кинофестиваля. Награди такое кино - прослывешь открывателем и первопроходцем, но многие тебя при этом не поймут.