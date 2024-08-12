Съемки фильма на основе судьбы летчика-аса Покрышкина начались в Новосибирске

Съемки фильма «Увидеть небо», где главный герой вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина, стартовали в Новосибирской области. Они организованы местной кинокомпанией «ЛБЛ-холдинг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, передает ТАСС.

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В центре сюжета постановочно-документальной картины - история мальчика Саши, который, как и Покрышкин, стремится стать летчиком и пытается преодолеть все преграды, которые возникают на его пути. На фоне истории о Покрышкине дед главного героя помогает внуку воплотить мечту в реальность.

На старте съёмок работа шла над одной из самых сложных сцен. По сценарию оркестр Новосибирской государственной филармонии под управлением Виктора Иванова в чистом поле исполнил музыку композитора Эдуарда Артемьева, под которую пилоты новосибирского аэродрома «Мочище» совершил на самолетах «танцевальные» пируэты в воздухе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в фильме также будут применяться компьютерная графика и мультипликация. Премьера намечена на апрель 2025 года. Александр Покрышкин – уроженец Новосибирска. Во время Великой Отечественной в 156 воздушных боях он уничтожил 59 самолетов противника. Лётчик-асс первым был трижды удостоен звания Героя Советского Союза.