Экранизация «Бемби» с Милен Фармер выйдет в России

17 октября в российский прокат выйдет французская экранизация культовой книги о всемирно известном олененке Бемби, познающем большой мир. Съемки нового фильма по книге Феликса Зальтена, на которой выросло не одно поколение детей, проходили при участии настоящих диких животных, проживающих в естественной среде своего обитания в национальном парке. Для работы над проектом собрались лучшие кинематографисты, отлично зарекомендовавшие себя после мирового успеха семейных фильмов "Белль и Себастьян", "Птицы" и "Океаны".

© Кадр из мультфильма "Бемби"

Фильм расскажет о приключениях молодого олененка, окруженного лесными животными: его другом вороном, кроликом, енотом... Он открывает для себя мир природы и ее секретов. Но, когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают его с матерью. С тех пор молодому олененку приходится учиться жить самостоятельно.

История Бемби повествует о первых годах жизни олененка и испытаниях, с которыми ему приходится сталкиваться в лесу... Это поучительная история, гимн окружающему миру, учит нас, что мы всегда должны сохранять надежду. С самых первых дней своей жизни молодой олененок восхищается всем, что его окружает.

"Дружба, уважение, самопознание найдут отражение в фильме, написанном как гимн природе", - заявляет режиссер и сценарист Мишель Фесслер.

Фильм озвучивает Милен Фармер.