Сериал «Гадалка» попал в Книгу рекордов России

Сериал телеканала ТВ-3 "Гадалка" попал в Книгу рекордов России в номинации "Наибольшее количество эпизодов сериала в мистическом жанре, вышедших в эфир на телеканале". На момент признания вышел 1681 эпизод.

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Редактор Книги Рекордов России Станислав Коненко вручил диплом директору по маркетингу Елене Голдаевой и директору программного департамента Инге Кощавцевой.

По словам Инги Кошавцевой, "В течение многих лет "Гадалка" - хит дневного эфира. Даже если мы в нашей жизни повседневно не сталкиваемся с чудом или волшебством, все равно охотно следуем ритуалам и соблюдаем приметы. Потому что либо верим в их действенность, либо - так, на всякий случай. Поэтому зрители апеллируют к носителю суперсилы".

Сериал "Гадалка" - долгоиграющая мистическая история о трёх гадалках, которые используют свои способности для помощи людям. Они совершенно разные и обладают разным даром, но объединяет их точное знание ответов на все самые сокровенные вопросы. Можно верить в магию, можно её отрицать, но, когда видишь счастливые лица тех, кому помогли гадалки, начинаешь верить в чудо.