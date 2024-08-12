«Петербургский дневник» представил фильм об Играх доброй воли в Петербурге

«Петербургский дневник» совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга представил документальный фильм «Неолимпийские игры», посвященный 30-летию проведения в Санкт-Петербурге Игр доброй воли.

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Презентация фильма прошла на площадке мультимедийного парка «Россия – моя история». Об организации игр рассказывают бывший глава Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина, композитор Юрий Берендюк, написавший музыку к гимну игр, и фигурист Артур Дмитриев. Певица Марина Капуро вновь исполнила гимн игр, а журналист Геннадий Орлов вспомнил о своей работе.

«Отсюда началось очень много тех явлений, о которых мы сегодня говорим как об общеразумеющемся факте. Например, волонтерское движение стартовало тогда, 30 лет назад, с Игр Доброй Воли. Транспорт, который обновился в нашем городе, масштабные ремонты спортивной инфраструктуры, реставрация фасадов домов - это все то, что случилось впервые в 1994 году», – заявил главный редактор «Петербургского Дневника» Кирилл Смирнов.

При производстве фильма использовалась хроника тех лет.