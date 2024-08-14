География Казанского кинофестиваля расширяется еще на семь стран

Фильмы из Йемена, Малайзии, Кубы и Мавритании впервые заявлены в программу Казанского международного кинофестиваля "Алтын Минбар" (Золотой минбар). Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства культуры Татарстана.

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"География участников каждый год расширяется. Из новых заявленных стран в этом году можно назвать Йемен, Малайзию, Кубу, Мавританию. Если на первый фестиваль в 2005 году было заявлено 40 киноработ из 12 стран мира, в этом году мы получили 814 заявок из 47 стран", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в программе фестиваля этого года множество фильмов на семейную тематику: про взаимоотношения, ценности и ситуации, возникающие в семьях.

"Вторая важная тема, которой пронизан фестиваль в этом году - это 100-летие татарстанского кинематографа. Мы отмечаем 100-летие создания первой киноорганизации в Татарстане. В рамках фестиваля состоится ретроспектива татарстанских фильмов", - добавили в пресс-службе.

Также на фестивале будут представлены ленты на тему патриотизма. В программе есть подборка фильмов, связанная с тем, как формируется жизнь на новых территориях. Фильмы на эту тему будут показаны во внеконкурсной программе "Война и мир. Новые территории".

Кроме того, на фестивале традиционно будет организована большая деловая площадка. В рамках нее состоится региональный кинорынок, питчинг кинопроектов и международная научно-практическая конференция "Мировые тренды кинематографа".

О фестивале

Международный фестиваль мусульманского кино в Казани проходит с 2005 года. В этом году оргкомитет внес предложение о возвращении брендового названия "Алтын Минбар" (Золотой минбар) в преддверии проведения 20-го кинофорума. "Алтын Минбар" пройдет в Казани с 6 по 11 сентября 2024 года. В конкурсную программу XIX фестиваля в 2023 году вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции.