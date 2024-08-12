Уроженка Выксы, нижегородская актриса Ирина Пегова снялась в комедийной драме «Гостья» (16+). Премьера фильма состоится в рамках фестиваля «Новый сезон» (16+). Об этом сообщили организаторы.

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В первой сцене сериала зрители увидят, как героиня Пеговой Зоя радушно принимает у себя в доме загадочную незнакомку по имени Мария (ее играет Даша Верещагина) и открывает душу девушке, которую видит впервые в жизни. Зоя делится с гостьей воспоминаниями из счастливой молодости, когда она отрывалась на дискотеках под хиты Татьяны Булановой. А дальше зрители узнаю, в какой момент судьба главной героини пошла под откос и как Марина сможет на нее повлиять.

Автор сценария — Настя Кузнецова, режиссер — Иван Петухов. Помимо Ирины Пеговой в фильме задействованы Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Сергей Гилев, Алексей Агранович, Владимир Стеклов.

Ранее мы писали о нижегородском актере Марке Эйдельштейне, который снимается в сериале «Жар» (18+) вместе с известным шоуменом Александром Олешко и звездой сериала «Триггер» (16+) Даниилом Воробъевым.