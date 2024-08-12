Завершились съемки «Подростков в космосе» с Люсей Чеботиной

Завершились съемки фантастического детектива "Подростки в космосе" с Люсей Чеботиной в роли искусственного интеллекта космической станции.

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Производством сериала занимались создатели "Трудных подростков": компания Prospect Production при поддержке Института развития интернета и "НМГ Студии". Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников, сценарий разработала Юлия Шалимова.

Действие происходит в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки - единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы.

Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж могут попасть только шестеро. Кирилл - парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня - дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Подросткам предстоит объединить усилия и выяснить, что случилось в прошлом, чтобы вернуть будущее себе и всей планете.

В сериале также снялся солист группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов в роли бандита, который промышляет продажей космического мусора.

В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru.