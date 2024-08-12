Ченнинг Татум снимет ремейк культового фильма «Привидение»

Кажется, новый голливудский конфликт не за горами: неожиданный скандал разгорается между Ченнингом Татумом и Деми Мур. Эти два имени вряд ли бы вообще фигурировали в одном предложении, если бы не решение звезды «Супер Майка» снять ремейк фильма «Привидение» с актрисой в главной роли.

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Life&Style пишет, что актер уже приобрел права на киноленту и вовсю погрузился в работу. Однако поддержки от звезды картины он так и не сыскал. Вероятно, это связано с тем, что из культовой драмы Ченнинг хочет сделать масштабное развлекательное кино в стиле комедии о стриптизере, в которой он сыграл главную роль, — «веселое, дешевое и не слишком пережаренное». Ни Деми, ни ее коллеге по «Привидению» Вупи Голдберг это не по душе.

И хотя, говорит инсайдер, обе звезды оригинального фильма стараются держать нейтралитет, напряжение, кажется, витает в воздухе. Татум при этом подходит к работе очень осторожно, стараясь не вывести из себя Деми и Вупи и одновременно отдать дань уважения покойному Патрику Суэйзи, который сыграл в «Привидении» главную мужскую роль.

Кстати, мнение Деми Мур о создании ремейка Ченнинг Татум так и не спросил — об этом она сама рассказала в одном из недавних интервью. Что ж, кажется, актер зашел не с козырей, да и слова «веселое» и «дешевое» не слишком вяжутся с его намерением уважить коллег по Голливуду.