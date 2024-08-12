Вышел русский трейлер фантастики «Ускорение» с Фишборном и Аффлеком

Кинокомпания Парадиз опубликовала русский трейлер фантастического триллера "Ускорение". Его авторами выступили создатели культовых картин "Семь", "Мгла" и "1408". Режиссер фильма - номинант на премию "Оскар" Микаэль Хофстрем.

© кадр из фильма

Сюжет разворачивается вокруг группы астронавтов. Они отправляются в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна - Титану и пытаются сохранить контроль над реальностью.

В ролях: Кейси Аффлек, Томер Капон, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Дэвид Моррисси, Николет Барабаш и другие.

В кино в РФ - с 5 сентября.