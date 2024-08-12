Вышел первый тизер-трейлер «Белоснежки»

Компания Walt Disney Studios представила первый тизер-трейлер "Белоснежки" режиссера Марка Уэбба.

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Это переосмысление анимационного фильма 1937 года, возвращающее зрителей во вневременную историю о Белоснежке, которая противостоит злой королеве.

В новом фильме прозвучат новые оригинальные песни от Бенджа Пасека и Джастина Пола.

Главную роль в картине исполнила Рэйчел Зеглер, злую мачеху сыграла Галь Гадот.

Премьера в зарубежных кинотеатрах состоится 21 марта 2025 года.

Создание фильма сопровождал производственный ад и скандалы, связанные, в частности, с выбором актрисы на главную роль и чехардой вокруг участия гномов в сюжете.