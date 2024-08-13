Фильм российского режиссера взял главный приз в номинации кинофестиваля в Италии

Фильм режиссера из Якутии Дмитрия Давыдова «Чума» взял главный приз в номинации международного кинофестиваля Lucania Film Festival в Италии. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

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Кинокартина якутского режиссера выиграла в номинации International Fiction Film. В российский прокат фильм должен выйти 19 сентября. Помимо «Чумы», на фестивале в Италии была показана российская кинокартина Малики Мухамеджан «Ласточка».

В мае 2023 года фильм «Блажь», часть которого снимали в Мурманской области, показали на Каннском международном кинофестивале. Кинокартину презентовали на внеконкурсной секции в программе «Двухнедельника режиссеров» — ее с 1969 года организует Общество кинорежиссеров Франции.

В декабре 2022 года ленту якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Евгений Арбугаев тогда рассказал, что для него победа в номинации — не самое важное.