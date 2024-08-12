Артемий Лебедев принял участие в озвучке «Дэдпула и Росомахи» от RHS

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев озвучил одного из персонажей фильма «Дэдпул и Росомаха» — об этом сообщили в студии Red Head Sound, которая сейчас занимается переводом новинки на русский.

Отмечается, что Лебедеву досталась некая секретная роль. При этом к анонсу прикреплена картинка с постером дизайнера в образе Ковбойпула, ковбойского варианта Уэйда Уилсона.

В оригинале Дэдпула-ковбоя играет Мэтью Макконахи, при этом у персонажа в фильме всего несколько слов.

Озвучка «Дэдпула 3» от Red Head Sound выйдет 15 августа, хотя пока неизвестно, в каких городах и кинотеатрах можно будет услышать родные голоса супергероев. Напомним, как и в прошлых фильмах, Дэдпула озвучил Пётр Гланц, а Росомахе вновь подарил свой голос Александр Рахленко.