Джеймс Кэмерон снимет нового "Терминатора"

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о своей работе над новым проектом во вселенной «Терминатора». О картине он рассказал в интервью журналу The Hollywood Reporter.

© Газета.ру

Недавно вышло аниме, основанное на «Терминаторе», и Кэмерон отметил, что оно выглядит весьма интересно. Ему нравится следить за проектами, основанными на его историях, даже если они создаются не им самим, как, например, «Терминатор: Битва за будущее».

Кроме того, Кэмерон подтвердил, что разрабатывает свой собственный проект по «Терминатору», однако не уточнил, будет ли это сериал или фильм. В настоящее время подробности остаются под завесой тайны.

Первый фильм «Терминатор» был выпущен Кэмероном в 1984 году, в нем сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг и Майкл Бин.

Даже вещи из фильмов Кэмерона становятся реликвиями. Так, недавно легендарную дверь, на которой спаслась Роза из «Титаника», продали на аукционе.