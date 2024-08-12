Вышел первый трейлер фильма «Муфаса: Король Лев»

Компания Walt Disney Studios представила трейлер фильма "Муфаса: Король Лев" режиссера Барри Дженкинса.

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Картина станет приквелом к фильму 2019 года "Король Лев", снятым по оригинальному мультфильму Disney 1994 года.

По сюжету Рафики, Тимон и Пумба рассказывают Киаре, дочери Симбы и Налы, историю их дедушки Муфасы.

Он предстанет осиротевшим детенышем, который встречает сочувствующего льва по имени Така - наследника королевской крови. Случайная встреча положила начало большому судьбоносному путешествию, которое проверит их дружбу на прочность.

Премьера в зарубежных кинотеатрах состоится 20 декабря.