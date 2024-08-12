В Сети появились новые фото со съемок «Битлджуса 2» Тима Бертона

Издание GameRadar опубликовало несколько новых фотографий со съёмочной площадки предстоящего фильма «Битлджус Битлджус» — сиквеле культовой комедии 1988 года.

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Напомним, что к своим ролям вернутся актёры из оригинала — Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О’Хара. Режиссёром, как и 46 лет назад, будет легендарный Тим Бёртон.

При этом в «Битлджусе 2» сыграют и современные звезды, среди которых Моника Беллуччи, Дженна Ортега и Уильям Дефо.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид.

Премьера ленты состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Зрители смогут увидеть ленту в кино с 6 сентября.