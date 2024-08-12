Студия Disney представила тизер мультфильма «Лило и Стич»

Студия Disney в рамках выставки D23 представила тизер мультфильма "Лило и Стич", лайв-экшн версии одноименного мультфильма 2002 года.

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Первый видеоматериал из грядущей картины представляет новый образ главного героя - пушистого инопланетянина Стича.

Несмотря на то, что злой гений Джамба Джукиба создал его из генов самых сильных и опасных существ галактики для создания хаоса, выглядит он как милый лиловый зверёк. На Гавайях, куда Стич сбегает от своих надсмотрщиков, он знакомится с шестилетней девочкой Лило и её старшей сестрой Нани, которые не догадываются о том, что перед ними беглец от интергалактической полиции. Постепенно "Эксперимент 626" учится новым для себя вещам - дружбе, заботе и любви.

Режиссёром игровой адаптации, повторяющей сюжет популярного хита, выступил номинированный на "Оскар" Дин Флейшер-Кэмп ("Марсель, ракушка в ботинках"), сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт.

В ролях заняты Майя Кеалоха, Сидни Элизабет Агудонг, Кахиау Мачадо, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен ("Аладдин") и Кортни Б. Вэнс. Лилового инопланетянина вновь озвучил автор оригинальной картины Крис Сандерс ("Как приручить дракона", "Семейка Крудс", "Дикий робот").

Изначально картину не планировали показывать в кинотеатрах, поскольку она являлась эксклюзивом Disney Plus, однако позже компания переформатировала ряд проектов, скорректировав планы. Премьера назначена на лето 2025 года.

Оригинальный мультфильм стал одним из самых успешных проектов Disney 2000-х годов, за ним последовали три продолжения, анимационный сериал, а также спин-оффы "Стич!" и "Стич и Аи".