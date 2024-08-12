В Петербурге завершились съемки сказочного киномюзикла по Андерсену

Более полувека назад на старейшей киностудии страны "Ленфильме" родилась "Старая, старая сказка" - киноверсия Надежды Кошеверовой знаменитой истории датского сказочника Ханса Христиана Андерсена. Но "Старая, старая сказка" так и не стала старой - фильм частенько показывают по телевизору, и кажется, что и проворный солдат Олег Даль еще с нами, и очаровательно-капризная принцесса Марина Неелова - все та же студентка ленинградского театрального института. И все же сказка Андерсена продолжает притягивать внимание кинематографистов.

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Несколько лет назад у композитора и режиссера Анджея Петраса возникла идея снять мюзикл, но в силу разных обстоятельств проект превратился в долгострой. За это время сказки взяли штурмом российский экран, и даже еще одна версия "Огниво" выйдет этой осенью. Но все же проект Анджея Петраса остается новаторским - у нас до сих пор не снимают мюзиклы со специально написанной музыкой. В фильме "Огниво против Волшебной Скважины" 17 оригинальных песен, написанных самим Петрасом.

История, адаптированная петербургским драматургом Александром Ставицким начинается с того, что бездомный мальчуган Маленький Ганс показывает на рыночной площади города кукольные представления, в его ящике-театре живут сказки, и однажды сказка оживает. Но коварный Обер-полицмейстер разрушает ящик-театр. Да, в сказке Андерсена нет Обер-полицмейстера. В версии Анджея Петраса он появится - и знакомые со змеиной пластикой Антона Адасинского уже могут догадаться, каким мы увидим коварного злодея.

Как признается актер, он "столько слоев навертел в этом персонаже! Получилась личность многоплановая, и даже пострадавшая. Неудавшийся маг, которого выкинули из какой-то волшебной академии. Он создает магический артефакт Карильон, с его помощью руководит всем королевством, теша свои амбиции. И, параллельно, конечно, влюбляется". Пожалуй, самое примечательное в проекте - его рукотворность

Добавим - помогают Обер-полицмейстеру его единственный друг и "партнер по злодействам" - маленький поросенок.

Неудачлива в этой истории и ведьма, благодаря которой Солдат Ганс (Алексей Демидов) получает волшебное огниво. В сказке Андерсена она погибает почти сразу же, в фильме от героини Ольги Лапшиной избавиться будет не так-то легко. Кстати, если что и есть современного в этой трактовке "Огниво", так это двойственность персонажей. И Солдат Ганс не так-то прост, Король, которого сыграл Сергей Барковский, - и жесток, но и добродушен.

Сказка Андерсена, на самом деле, страшная и совсем не детская - в один голос твердят участники проекта. Но кинематографисты решили историю сделать более легкой и привнесли в нее свою идею, которая связана с Маленьким Гансом. "Ему предстоит пройти путь от веры в то, что сказка сама придет в его жизнь, и полного разочарования, когда рушится его мир вместе с ящиком-театром, до осознания, что мы сами творим сказку, в которой живем!" - рассказывает соавтор, режиссер и композитор сказки Анджей Петрас.

Пожалуй, самое примечательное в проекте - его рукотворность. Причем в буквальном смысле - рядом с реальными персонажами поют и танцуют куклы, созданные Виктором Антоновым, главным художником театра кукол Сергея Образцова и неоднократным лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска".

И волшебный Копенгаген вырос не на хромакее - сказочный город создатели фильма нашли в Ленинградской области. Две недели команда художника сказки Алексея Падерина колдовала над игровым комплексом Андерсенград, создавая площадь замка с эшафотом и главным палачом (вот сюрприз - да это же неудачница-ведьма!) и городской рынок, наполненный суетой, толчеей жителей и домашних животных и, конечно, разнообразной снедью, словно с картин мастера барокко Снейдерса.

"На мой взгляд, старые, очень живые кинематографические приемы, такие как миниатюры, комбинированные съемки, - интереснее и душевнее, чем компьютерная графика", - признался Анджей Петрас. "У нас и фантазийное готическое Средневековье, и кукольная вселенная, и классическая история. Придумано много интересного, чтобы история смотрелась современно и в то же время сохраняла обаяние той сказки, которую мы помним с детства, - рассказала продюсер фильма Анастасия Разлогова. - Важно было сохранить оригинальный сюжет сказки Андерсена и воплотить специфическую атмосферу сказок знаменитого писателя"...

Получилось ли создать современное кино в духе старого доброго сказочного кинематографа мы увидим в начале 2025 года...