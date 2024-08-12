Мультфильм «Гадкий я — 4» собрал более 800 млн долларов в прокате

Мультфильм "Гадкий я – 4" продолжает наращивать свои кассовые сборы и сейчас доходы от проекта превысили 800 миллионов долларов, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на данные сайта Box Office Mojo.

© m24.ru

Вместе с тем несколько недель назад суммарные сборы франшизы "Гадкий я" превысили 5 миллиардов долларов. Четвертый по счету мультфильм с момента выхода успел полностью окупить свои производственные затраты, составившие почти 100 миллионов долларов.

На данный момент вопрос о выпуске пятой части франшизы так и не был решен. Исход ситуации зависит от того, удастся ли создателям разработать интересные идеи для продолжения.

В центре сюжета мультфильма оказывается главный герой Грю, которому предстоит предотвратить новые угрозы, нависающие над человечеством. Однако самой серьезной проблемой для него продолжает быть воспитание сына, который с детства демонстрирует поразительное сходство с отцом. В настоящее время мультфильм "Гадкий я – 4" уже доступен для просмотра в Интернете.

Ранее мультфильм "Головоломка-2" от студии Pixar опередил "Мстителей" и вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории. В начале августа он успел заработать в мировом прокате 1,153 миллиарда долларов, хотя его демонстрация в кинотеатрах на тот момент не завершилась.