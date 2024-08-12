Состоялась премьера фильма «Выбери меня»

Премьера романтической комедии «Выбери меня» состоялась в кинотеатре «Синема Парк. Мосфильм». В широкий прокат картина выходит уже 15 августа.

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Картину представили актёры фильма Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, режиссёры Кирилл Клепалов и Денис Куклин, а также другие члены съёмочной группы.

В мероприятии приняли участие звезды кино и телевидения, в числе которых известные режиссёры и актёры: Алексей Нужный, Тимофей Зайцев, Ангелина Стречина, Маргарита Аброськина, Ольга Веникова, Антон Авдеев, Лина Миримская и другие.

В центре сюжета фильма – любовный треугольник, в котором два жениха борются за сердце девушки. Отличительной чертой фильма стала локация – озеро Таватуй под Екатеринбургом, где происходили съёмки. Актёры и команда фильма черпали вдохновение благодаря невероятно красивым пейзажам водоёма.

Анастасия Уколова, сыгравшая главную роль, признается: «Для меня это фильм со смыслом. Очень актуальна тема, когда ты разрываешься между решениями сердца и головы. Тут важно найти гармонию с собой, понять, чего хочешь именно ты, а не твое окружение. Моя героиня Аня, к сожалению, делает многое в угоду маме, не прислушивается к себе. Этим мы кардинально отличаемся. Мои родители никак не влияли на принятие решений. Я всегда говорила по факту: “Мама, я выхожу замуж”».

Кузьма Сапрыкин рассказывает: «В жизни я в таком положении не был. Тут мы должны бороться за девушку. Мой герой все время преодолевает ситуации, в которых никогда не был: на рыбалке, в деревне. В этом есть вся комедия, комедия соперничества и завоевания любимой».

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