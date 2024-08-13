Новый «Носферату»: что известно о готическом киноремейке Роберта Эггерса

В 2024 году в свет выходит новая интерпретация классической истории о любви вампира к обычной девушке — кинокартина «Носферату». Впервые сюжет был описан в культовом романе Брэма Стокера «Граф Дракула». Изобразить на экранах готическую эстетику XIX века взялся американский режиссер Роберт Эггерс, специализирующийся на исторических фильмах ужасов (наиболее известные его работы — «Ведьма» 2015 года и «Маяк» 2019-го). Чего же ожидать от «Носферату», каким будет актерский состав и как продвигался процесс производства картины, рассказывает «Лента.ру».

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Страна: США

Жанр: фильм ужасов

Режиссер: Роберт Эггерс

Продюсеры: Джефф Робинсон, Джон Грэм, Роберт Эггерс, Крис Коламбус, Элеанор Коламбус

Производство: компании Studio 8 и Maiden Voyage Pictures

Когда выйдет: 25 декабря 2024 года

В главных ролях: Билл Скарсгард, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо, Николас Холт

Дата выхода

Релиз фильма «Носферату» запланирован на 25 декабря 2024 года. Дата выбрана не просто так, она носит символический характер и является частью своеобразного перфоманса — именно в этот день католики празднуют Рождество.

В США за прокат кинокартины будет ответственна компания Focus Features, на международном же рынке эту функцию будет выполнять Universal Pictures.

25 декабря 2024 года состоится премьера фильма «Носферату»

Покажут ли «Носферату» в России?

Официального проката картины в стране не будет — еще в 2022 году Universal Pictures ушла с российского рынка. Однако фильм могут показать в рамках так называемого «серого проката»: с его помощью в отечественных кинотеатрах выходили «Барби», «Оппенгеймер» и «Дэдпул и Росомаха».

Сюжет

С древнеримского языка nosferatu переводится не иначе как «вампир», так что из названия фильма уже становится понятна основная тема повествования. Из официального синопсиса от прокатчика следует, что «Носферату» — это «готическая история об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в нее и наводящего невыразимый ужас».

При этом подробности происходящего в фильме пока что не раскрываются.

Предположить примерное развитие сюжета несложно, ведь картина является ремейком классического немого фильма ужасов 1922 года — «Носферату, симфония ужаса», который снял немецкий режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау

Он же в свою очередь за основу своей работы взял сюжет романа ирландского писателя Брэма Стокера «Граф Дракула», правда, некоторые изменения в историю Мурнау все же внес, например, изменил имена героев.

«Симфония ужаса» была неофициальной и вольной экранизацией произведения, которая тем не менее стала известной на весь мир.

Основа сюжета

Один из главных героев — Томас Хуттер — является агентом по недвижимости. Он едет в Румынию (а точнее ее центральную часть — Трансильванию), чтобы пообщаться с неким графом Орлоком, который захотел купить дом в Висборге (Швеция).

По пути Хуттер сталкивается с местными жителями, которые рассказывают ему об ужасах, происходящих на их земле. Тем не менее Томас решает не обращать внимания на подобные разговоры.

Когда же агент оказывается практически у замка Орлока, кучер внезапно отказывается ехать дальше, и Хуттеру приходится добираться на экипаже, присланном самим графом. С невероятной скоростью он доезжает до дома, где его встречает мрачный хозяин, больше похожий на крысу, чем на человека. Орлок подписывает договор о купле жилья, гостеприимно размещает Томаса в замке, но в первую же ночь нападает на него и кусает. На следующий же день Хуттер обнаруживает графа спящим в гробу, после чего пытается сбежать.

Завязка сюжета заключается в том, что на медальоне Хуттера Орлок видит его прекрасную жену Элен, которая покоряет его своей красотой

Сама Элен, оставшаяся в Висборге, в это время словно чувствует опасность, в которой оказался ее возлюбленный. Внезапно она впадает в транс, в котором у нее появляется телепатическая связь и с мужем, и с самим Орлоком.

Хуттеру удается вернуться к супруге, а граф тем временем становится все более одержим красотой Элен. Движимый любовью, он проникает на судно, направляющееся в Висборг, спрятавшись в одном из ящиков. Прибыв на место, вампир сходит с корабля и поселяется в доме напротив жилища Томаса и Элен. Спокойная жизнь пары на этом заканчивается. Сотни смертей и бед приводят в итоге к трагической встрече Орлока и его обожаемой Элен.

Производство

«Носферату» — не единственный ремейк «Симфонии ужаса» 1922 года. Первая вариация кинокартины появилась на экранах в 1979-м — это была работа немецкого режиссера Вернера Херцога «Призрак ночи», тогда ей удалось добиться значительного успеха у зрителей.

Третьим же повторить легендарный сюжет решился как раз Роберт Эггерс, причем еще в 2015 году. Однако работа над фильмом началась далеко не сразу. И на то было несколько причин. Во-первых, режиссер был занят картиной «Варяг» (2022), соавтором которой являлся. Во-вторых, он не хотел брать на себя столь большую ответственность, Эггерсу казалось, что у него недостаточно опыта для съемки адаптации такого культового фильма. «Снимать следующим "Носферату" — это мерзко, кощунственно, эгоистично и отвратительно с моей точки зрения», — говорил он.

И все же, немного погодя, Эггерс приступил к разработке идеи. В октябре 2019 года режиссер признался, что посвятил «Носферату» много времени, но до последнего сомневался в выходе кинокартины.

И все-таки я потратил на фильм столько лет, столько времени, столько крови, что будет очень обидно, если он так и не выйдет Роберт Эггерс кинорежиссер

Съемки проходили весной 2023 года на базе кинокомпаний Regency Enterprises, Studio 8 и 1492 Pictures — в Праге (Чехия). Одними из главных локаций стали Дом инвалидов — огромный кинематографичный комплекс зданий эпохи барокко, а также замок Рожмиталь (XIV век).

Оператор фильма Джарин Блашке сообщал, что «Носферату», в отличие от оригинала, снят в цвете, и именно цветовым решениям картины уделено особенно много внимания — главной целью было создание атмосферы XIX века — эпохи романтизма.

Завершились съемки 19 мая 2023 года.

Актерский состав

Изначально к роли красавицы Элен Роберт Эггерс планировал привлечь Аню Тейлор-Джой, известную по мини-сериалу «Ход королевы» (2021) и уже работавшую с режиссером над фильмом «Ведьма». В 2021 году актриса даже подтвердила повторное сотрудничество с Эггерсом, однако вскоре ее участие в проекте отменилось. Такая же ситуация возникла и с Гарри Стайлсом, обладателем премии «Грэмми» и звездой фильмов «Дюнкерк» (2017) и «Вечные» (2021), который отказался от роли из-за несостыковок в расписании. Какую именно роль предлагали английскому певцу и актеру — неизвестно.

Главную роль графа Орлока получил Билл Скарсгард, известный по фильму ужасов «Оно» (2017) и хоррор-сериалу «Касл-рок» (2018-2019), основанных на произведениях Стивена Кинга

Скарсгард следил за развитием проекта Эггерса с момента зарождения идеи. Он часто интересовался у режиссера о возможности получить роль, и в итоге его ожидания оправдались.

Чтобы воплотить образ Орлока, Скарсгард учился у профессионального оперного певца, чтобы уметь понижать голос насколько это возможно, а также проводил от трех до шести часов в день в гриме и протезах. «Это было как призыв чистого зла. Потом мне потребовалось много времени, чтобы избавиться от демона, который во мне поселился», — делился актер.

Роль Томаса Хуттера тем временем исполнил Николас Холт, который ранее снимался в «Ренфилде» (2023) в роли фамильяра (слуги) древнего вампира. Примечательно, что саму роль вампира в «Ренфилде» исполнил Николас Кейдж, которому также предлагали роль в «Носферату».

Роль Элен Хуттер досталась молодой Лили-Роуз Депп, дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради. Девушка известна по фильмам «Король» (2019) и «Поколение Вояджер» (2021).

Уиллем Дефо, четырехкратный номинант на премию «Оскар», в «Носферату» сыграет охотника за вампирами — профессора Альбина Эберхарта фон Франца

Переговоры с ним длились долго — с апреля 2022 года, и только в январе 2023 года он подписал контракт.

Также в фильме снимутся Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Ралф Айнесон, Саймон МакБерни и другие актеры.

Отзывы зрителей

В сентябре 2023 года в Торонто (США) и Праге прошли предварительные показы ранней версии фильма «Носферату». Она, вероятнее всего, существенно отличается от той, что будет представлена зрителям в декабре 2024-го, тем не менее отзывы оказались довольно неоднозначными.

Основная критика со стороны фокус-группы заключалась в том, что на фоне множества экранизаций «Графа Дракулы» Роберту Эггерсу было необходимо предложить что-то действительно оригинальное, чего, по мнению зрителей, не произошло

Они посчитали, что, как и ряд других фильмов, основанных на романе, «Носферату» 2024 года наполнен повторяющимися сценами и плоскими персонажами, к трагическим судьбам которых зрители уже относятся равнодушно.

И все же с момента показа работы фокус-группе прошел почти год, а значит, у членов съемочной команды была (и есть) возможность внести в фильм изменения, если они, конечно, сочтут это необходимым.