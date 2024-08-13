Почему в России предложили запретить турецкие сериалы

Недавно депутат Виталий Милонов выступил с предложением законодательно запретить показ турецких телесериалов в России. По мнению чиновника, в таких мелодрамах романтические отношения далеки от реальности, и после их просмотра у женщин якобы формируются ложный образ идеального мужчины и неправильные представления о любви. Но опасны ли сериалы на самом деле, откуда берутся представления об идеальных отношениях, а также при чем тут Золушка и дешевый дофамин — об этом и многом другом «Мосленте» рассказала психолог и коуч Алена Сальникова. Ниже — ее монолог.

© Мослента

О том, почему на турецкие сериалы «подсаживаются» именно женщины

Для начала, мне кажется, стоит пояснить, почему турецкие сериалы так популярны именно среди женщин. Серии очень длинные, сюжет предсказуем... Так почему миллионы женщин буквально загипнотизированы турецкими мелодрамами? Дело в том, что сюжет подобных сериалов вызывает множество высоких по интенсивности чувств, которые при этом еще и полярны друг другу. Сначала герои вызывают злость и раздражение, потом им хочется сопереживать, вскоре они снова разочаровывают, а через пару серий снова кажутся очень привлекательными. Пресловутые эмоциональные качели и скачки дофамина.

© Кадр: сериал «Ветреный»

Мужчины же больше склонны к подавлению своих эмоций, поэтому находятся в относительной безопасности от того, чтобы не подсесть на эту иглу.

О тренде на потребительские отношения

Как бы ни хотел Виталий Милонов, ложный образ идеального объекта для отношений формируется не только через турецкие сериалы, к сожалению. В современном мире люди привыкли воспринимать друг друга как функцию. Мы все чаще оцениваем другого человека через призму того, что он потенциально может нам дать, какую пользу принести: готовить еду, оплачивать счета в ресторане, следить за домом, дарить подарки. Выглядит это скорее, как выбор дивана в магазине. Речь сейчас не только о женщинах, но и о мужчинах, конечно же. Пока женщину волнует, сколько мужчина зарабатывает, мужчину волнует, готова ли женщина выполнять домашние обязанности и слушаться мужа. В то время как в реальности гораздо более важно ответить на вопрос: «А что я чувствую рядом с этим человеком?» Но, конечно, с иллюзией идеального партнера отношения выстраивать приятнее.

Турецкие сериалы — не причина, а следствие этой социальной динамики.

О Золушке и прекрасном принце

Все подобные сериалы, причем не только турецкие, полны сказочных приемов родом из детства. Истории о Золушке — это почти каждый второй сюжет. Это «Любовь на показ» (Afili Ask, реж. Сердар Гёзелекли, 2019-2020), «Ранняя пташка» (Erkenci Kus, реж. Чагры Байрак, Айтач Чичек, 2018-2019), «Любовь не понимает слов» (Ask Laftan Anlamaz, реж. Бахадыр Индже, Бесте Султан Касапогуллары, 2016-2017), «Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapımı, реж. Алтан Дёнмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан, 2020-2021) и так далее. Все они состоят из схожих стереотипов о бедной девушке, в которую влюбляется основатель или преемник основателя крупной компании. Но хочу отметить, что история о Золушке и прекрасном принце — это классический мотив любви, который не обходит стороной кинематограф любой страны. Жаль, что никто не снимает продолжение. Ведь самое интересное, что происходит с нашими любимыми героями после свадьбы. А там заканчивается идеальная картинка, и начинается реальность. Часто уже не такая привлекательная, как показывает практика.

© Фото: Mario Cartelli / Globallookpress.com

Несмотря на всю инфантильность такого сюжета, он не способен как-то фундаментально повлиять на психику взрослого человека. Гораздо важнее то, какое знание об отношениях человек приобретает в раннем возрасте, каким отношениям обучают ребенка своим примером родители и другие значимые взрослые. Все последующие знания об отношениях будут пропущены через фильтр этого опыта.

Мамы часто говорят своим дочерям: «Ну ты же девочка! Будь примерной и слушайся родителей». Такие девочки, вырастая, имеют больше шансов на то, чтобы поверить в правдивость золушкиной истории и жить в надежде, что она воплотится в жизнь

О романтизации отношений с абьюзерами

В сериалах связь между мужчиной и женщиной часто нездорова, токсична. Отношения развиваются от любви до ненависти, например, в сериалах вроде «Ветреного» и «Черно-белой любви». Можно подумать, что у поклонниц такого жанра выше шансы попасть в лапы абьюзера, ведь в голове может засесть мысль о том, что раз главные герои смогли исправиться ради любимой, то и мой ухажер со скверным характером рано или поздно станет прекрасным принцем. Но это не совсем так. Если конкретная девушка изначально не склонна к беспечности и надежде на спасение свыше при любых обстоятельствах, то история любви, показанная в сериале, вызовет минимум человеческое любопытство, максимум — полное отвращение.

© Кадр: сериал «Черно-белая любовь»

Важно помнить, что никто не застрахован от попадания в абьюзивные отношения. Нет никаких гарантий, что этого не произойдет с девушкой, которая смотрит исключительно криминальные хроники и знает наизусть все ТОП-10 признаков манипулятора. Наша психика устроена гораздо сложнее. Даже если девушка подкована в части теории, на практике она может заметить, что засела на остром крючке тирана, когда самостоятельно с него уже очень трудно слезть. Иначе бы вообще не существовало историй, где женщины долгое время терпят эмоциональное и физическое насилие, но при этом остаются в этих отношениях. Но это никогда не вина жертвы, она видит происходящее совсем иначе. Это особенность воздействия травмы, которую очень трудно понять тем, кто никогда не сталкивался с подобным.

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В сериалах как минимум есть возможность увидеть, как развиваются эти нездоровые отношения со стороны. А лучшей профилактикой зависимых отношений всегда будет терапия с психологом.

О том, почему переизбыток драмы в сериалах — это неплохо

Драма, трагедия и слезы — три кита, на которых строятся все турецкие сериалы. В таких сюжетах нет ничего нейтрального. Либо слишком сладко, либо слишком горько. И именно сочетание ужасного и потрясающего запускает у людей эмоциональные качели, с которых потом очень сложно слезть. Организм начинает требовать новую порцию дофамина — нейромедиатора, отвечающего за ощущение предвкушения. Именно он ответственен за нашу мотивацию делать те или иные действия, в том числе смотреть одну серию за другой, забывая про сон.

© Кадр: сериал «Постучись в мою дверь»

С другой стороны, человек насыщается драмой там, в параллельной реальности, и у него отпадает необходимость создавать ее в своих романтических отношениях. Зато можно по-настоящему насладиться спокойствием и по достоинству его оценить!

О неестественной красоте звезд сериалов

Люди, которые демонизируют турецкие сериалы, часто говорят о неестественной красоте турецких актрис. Звезд и правда захватила пластическая хирургия и магия уколов. Действительно, глядя на неестественно худых и перекроенных турчанок, становится сложно принимать себя такой, какая ты есть.

Однако все то же самое можно сказать и про российских актрис. Все же это является следствием, а не причиной недовольства своим телом. С раннего возраста девочки загипнотизированы желанием становиться лучшей версией себя и вступают в гонку за конвенциональной красотой. А сериалы здесь — всего лишь горстка снега на верхушке айсберга.

© Кадр: сериал «Любовь не понимает слов»

Избежать этого, казалось бы, очень легко: не стыдить детей за внешний вид, бережнее относиться к чувствам других людей, использовать реальные образы реальных людей в масс-медиа. Но на деле, увы, это практически невыполнимо.

Терапия с психологом помогает в принятии себя и принятии мира

Итак, действительно ли сериалы так ужасны? Вовсе нет. У мелодрам, безусловно, есть свои минусы и недостатки, но в то же время как-то глобально повлиять на психику и характер человека они не могут. Как и не могут они научить девушек верить в сказку о Золушке, если в детстве они больше любили «Зену — королеву воинов» (Xena: Warrior Princess, реж. Гарт Максвелл, Рик Джейкобсон, 1995-2001).