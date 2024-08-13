Призеры и участники Олимпиады-80 поделились мнением о сериале "Игры"

Премьера сериала "Игры" состоялась на "Кинопоиске" 3 августа - в день закрытия Олимпийских Игр 1980 года. Сейчас эпизоды сериала выходят каждую неделю, и их обсуждают зрители.

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Интересно, что на премьеру сериала в столичный кинотеатр "КАРО 11 Октябрь" пришли не только режиссер Евгений Стычкин, автор идеи и продюсер Александра Ремизова, актеры Юрий Стоянов, Григорий Верник, Алексей Серебряков, Вячеслав Чепурченко и другие. Одними из первых зрителей сериала стали чемпионы и призеры Олимпийских игр 1980 года. В том числе премьеру посетил первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ, Почетный Президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков. Среди зрителей показа были двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ферябникова Нелли Васильевна, олимпийская чемпионка по волейболу Козырева Любовь Владимировна, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кондратьева Людмила Андреевна, двукратный олимпийский чемпион по водному поло Собченко Вячеслав Георгиевич, олимпийский чемпион по легкой атлетике Сидоров Николай Александрович, а также бронзовый призер по гребле Советникова Галина Александровна.

"Это гордость нашей страны и наша огромная благодарность", - рассказала со сцены продюсер Ольга Филипук, перечисляя эти имена.

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова сыграла в сериале свою дебютную роль. "Мы все на съемках переживали, чтобы она ни в коем случае не получила никаких травм", - рассказал режиссер Евгений Стычкин. Он же сыграл в сериале иностранного журналиста.

Создатели сериала сделали еще и специальный показ для участников проекта "Московское долголетие". Многие из них помнят Олимпиаду-80, а некоторые были не только зрителями, но и непосредственными организаторами и работниками Олимпийских игр. Так, среди гостей будут экскурсоводы, которые показывали иностранным делегациям столицу, переводчики, журналист Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР, комсомольцы, которые выступали на открытии и закрытии Олимпиады, студенты московских вузов, которые привлекались к различным работам на Олимпиаде от торговли до участия в параде физкультурников, факелоносцы и многие другие.

В итоге на показ в кинотеатр "Иллюзион" пришли более 200 участников проекта "Московское долголетие". После просмотра первой серии с гостями пообщался режиссер сериала Евгений Стычкин. "Для меня большая радость, что участники приняли сериал с теплотой, им понравилась его задумка и они смогли погрузиться во времена своей молодости", - сказал он.

Специально для "РГ" сотрудники Кинопоиска взяли эксклюзивные комментарии у зрителей, причастных к "Олимпиаде 80":

До сих пор хранит двухцветный купальник, в котором принимала участие в церемониях открытия и закрытия Олимпиады.

Одно только название Олимпиада-80 переносит меня в то время - юности, молодости и задора. Безусловно, меня сразу захлестнули эти воспоминания. А я ведь тогда окунулась с головой в Олимпиаду, была буквально в центре событий - выступала на арене. И это был, конечно, шквал эмоций - и у зрителей, и в моей душе. Поэтому я очень рада, что появилась возможность вспомнить это и снова прочувствовать. Ведь сериале так четко передана та самая атмосфера и в игре актеров, и в обстановке - это действительно подкупает.

Танцевала прощальный вальс на церемонии закрытия. А ее мама принимала участие как работник службы движения, регулируя подачу автобусов для гостей и участников.

"Мне было очень интересно посмотреть, как Олимпиада-80 готовилась с точки зрения строительства, принятия каких-то глобальных решений. Сама немножко работала тоже в органах управления. Поэтому, когда увидела на экране эту комнату со столами, папками, вот этой всей бюрократии, была просто в ужасе - все было действительно так. Правда нужно было столько согласований. Сюжет заинтересовал - пока смотрела, подумала, что товарищ, в смысле Игорь, должен обязательно потом перевоспитаться. Еще меня умиляет работа Стоянова. Я вообще очень его люблю. Конечно, не знаю, был ли Леонид Ильич действительно таким, но игра великолепная. И Костолевского тоже очень уважаю. Будем смотреть дальше".

Татьяна Григорьевна Великохатская

В составе нашей легкоатлетической команды встречала олимпийский огонь на МКАДе на юго-западе Москвы. Побывала на многих легкоатлетических соревнованиях в Лужниках. Участвовала в подготовке Дворца Спорта АЗЛК к Олимпиаде-80, в котором проводили тренировки сборные различных стран мира по плаванию.

"Не испытывать ностальгию по Олимпиаде-80 невозможно, потому что это было воистину историческое величайшее событие. Мне посчастливилось держать олимпийский огонь, держать в руках олимпийский факел - это лучшие моменты в моей жизни. Поэтому спасибо большое создателям "Игр" за то, что они решили снять сериал про Олимпиаду-80. Ведь ничего подобного раньше не было, а теперь можно по-настоящему погрузиться в то время. Хочется, чтобы подрастающие поколения тоже об этом знали - видели и понимали, на каком высочайшем уровне все проходило. Съемочной группе удалось передать специфику советского времени, его детали - это и прически, и даже очки на актерах, их одежда, поведение, речь, которая тогда и сейчас очень отличается".

Людмила Митрофановна Биличенко

Была единственной женщиной-корреспондентом на Олимпиаде. Работала в Госкомитете по телевидению и радиовещанию СССР, в африканской редакции. Владея африканскими языками, свободно общалась с представителями всех делегаций, приехавших к нам из Африки - 27 стран.

"Эта Олимпиада была настоящим праздником. Что интересно было - африканцы сюда попадали прямо как в сказку. Потому что их бегуны, по большей части, пастухи, там у себя они пробегают километры. Для меня важна была их судьба. Первый вопрос у меня был по поводу Мирутса Ифтера - босиком ли он побежит. Потому что они не знали, что такое кроссовки. На этих играх было много разных жизненных личных историй. После я много раз была в Африке и встречала тех ребят, которые участвовали в олимпийских играх в Москве в 80-м году. Они до сих пор впечатлением от этого события, как и я. Так много было тогда проявлено внимания и уважения к окружающим, к иностранцам. Молодежь сейчас, конечно, ничего об этом не знает. И, может, благодаря Евгению и его проекту они смогут с этим событием познакомиться. Показано все очень реалистично, да. Но я помню это время исключительно как праздник. И сейчас я благодарна самой идее возвращения к этой теме. Прошло 44 года. Когда мне позвонили и сказали, что меня приглашают, я подумала: "Неужели еще помнят", - и ответила: "44 года ждала вашего звонка"".

Владимир Сергеевич Суров

Работая в горкоме ВЛКСМ Москвы, активно принимал участие в организации летней Олимпиады-80. Занимался реконструкцией стадионов и спортивных сооружений, строительством новых объектов, в том числе спорткомплекса Олимпийский. Участвовал в подготовке отряда дружинников, которых называли "голубая жандармерия". Готовил один из элементов открытия Олимпиады - гимнастки на вазе.