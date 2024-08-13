Появилось расписание выхода серий аниме по «Рику и Морти»

Расписание выхода серий аниме по «Рику и Морти»
Первый эпизод аниме «Рик и Морти» выйдет в ночь с 15 на 16 августа, а вторая серия подоспеет через неделю — 23 августа. Для вашего удобства мы собрали расписание выхода эпизодов проекта в этом материале.
Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» выступил Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки». По словам Сано, он адаптирует сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделит главное в тех историях и добавит уникальных японских идей.
Расписание аниме «Рик и Морти»
Серия Дата выхода
1-я серия 16 августа
2-я серия 23 августа
3-я серия 30 августа
4-я серия 6 сентября
5-я серия 13 сентября
6-я серия 20 сентября
7-я серия 27 сентября
8-я серия 4 октября
9-я серия 11 октября
10-я серия 18 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim UK. Права на видео принадлежат Adult Swim.