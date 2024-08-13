Появилось расписание выхода серий аниме по «Рику и Морти»

Первый эпизод аниме «Рик и Морти» выйдет в ночь с 15 на 16 августа, а вторая серия подоспеет через неделю — 23 августа. Для вашего удобства мы собрали расписание выхода эпизодов проекта в этом материале.

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Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» выступил Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки». По словам Сано, он адаптирует сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделит главное в тех историях и добавит уникальных японских идей.

Расписание аниме «Рик и Морти»

Серия Дата выхода

1-я серия 16 августа

2-я серия 23 августа

3-я серия 30 августа

4-я серия 6 сентября

5-я серия 13 сентября

6-я серия 20 сентября

7-я серия 27 сентября

8-я серия 4 октября

9-я серия 11 октября

10-я серия 18 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim UK. Права на видео принадлежат Adult Swim.