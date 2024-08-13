Умерла актриса, озвучившая Мисти и Джесси в "Покемоне"

На 47-м году жизни скончалась сценаристка и актриса озвучки Рэйчел Лиллис, подарившая свой голос персонажам мультсериала "Покемон" Мисти и Джесси.

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Кончину коллеги по шоу подтвердила актриса Вероника Тейлор. Артистка скончалась 10 августа после борьбы с раком груди.

Будущая актриса озвучки родилась в 1978 году в Ниагара Фолс, штат Нью-Йорк. Она мечтала ст

ать оперной певицей, но в итоге озвучила десятки персонажей.

Ее голосом на английском языке говорят Мисти и Джесси не только в сериале, но и полнометражных мультфильмах вселенной покемонов. Только в этом шоу она работала над 423 эпизодами в течении 8 лет.

Среди других ее работ - "Твоя апрельская ложь", "Охотник х Охотник", "Черепашки-ниндзя", "Мобильный воин Гандам: Единорог", "Хранитель тьмы".