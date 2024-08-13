Начались съемки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовал съёмочный процесс сериала «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли. Производством занимается онлайн-кинотеатр KION и «Студия Чеховъ»

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Сюжет шоу расскажет про московского топ-менеджера Егора, у которого есть всё для хорошей жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Однажды Егор заводит интрижку со стажёркой, и в одну секунду успешный бизнесмен теряет всё.

Режиссёром и соавтором сценария выступит Владимир Щегольков. В актёрском составе сериала также задействованы Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.