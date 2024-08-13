Что покажут на V Международном Lendoc Film Festival в Петербурге

С 23 по 27 августа в Северной столице пройдет V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). Проводит его Открытая киностудия "Лендок" совместно с АНО "Кинокультура".

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Среди гостей фестиваля ожидаются представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ирака, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Планируются показы 35 игровых и неигровых кинокартин на площадках киностудий "Лендок", "Ленфильм", кинотеатров "Аврора", Дом Кино, "Родина" и Капеллы. Среди членов жюри фестиваля - классик советского, узбекского кино, режиссер Али Хамраев, сценарист Олег Сироткин, президент Гильдии кинодраматургов Алексей Алешковский, режиссеры Сергей Карандашов, Илья Желтяков.

Фильм-открытие фестиваля - "Белек" режиссера Дальмиры Тилепберген (Кыргызстан), мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2023 году. В программе также драма "Чума" якутского режиссера Дмитрия Давыдова, получившая приз ФИПРЕССИ на кинофестивале goEast в Висбадене, российско-индийская картина "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова, дебютная картина "Ласточка" казахского режиссера Малики Мухамеджан - копродукция Италии, Казахстана и России, российско-аргентинский фильм "Невада", дебют сценаристки Анны Тюриной и независимого режиссера Матиаса Мусы, и многое другое.

Состоится спецпоказ уникальной ленты - "Гибель Отрара" режиссера Одарка Амиркулова по сценарию Алексея Германа и Светланы Кармалиты, отреставрированной в Болонье в этом году. После показа пройдет zoom с режиссером.

Также пройдут Дни кино СНГ, организованные совместно с РОСКИНО. Зрителям будут показаны лучшие ленты последних лет из Узбекистана, Республики Беларусь, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

Киностудия "Лендок" подготовила для молодых кинематографистов и гостей фестиваля серию круглых столов и мастер-классов от профессионалов киноиндустрии. Среди них - мастер-класс режиссера Али Хамраева, мастер-класс продюсера и оператора Александра Рубанова, круглые столы "Путь к дебюту" и "Документальное кино в эпоху стриминга: какие фильмы нужны сегодня?"

Все показы и мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей и будут доступны по регистрации на сайте начиная с 14 августа.

Lendoc Film Festival проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Тем временем

"В этом году нам удалось собрать внушительный список гостей и участников деловой программы: на LEFF приедут генеральные директора киностудий стран СНГ, в дискуссиях примут участие руководители отечественных киноорганизаций, режиссеры, классики советского кино и звезды Болливуда, продюсеры, чиновники, которые занимаются поддержкой кино. Уверен, наше взаимодействие будет эффективным, и совсем скоро мы увидим его плоды на экранах", - отметил генеральный директор Открытой киностудии "Лендок" Алексей Тельнов.

27 августа состоится питчинг проектов совместного производства, в жюри которого войдут генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Art Pictures Distribution (НМГ) Анастасия Корчагина, президент кинокомпании "КароПрокат" Алексей Рязанцев, руководитель Департамента редакционной работы ИРИ Татьяна Матвеева, директор кинопоказа РЕН ТВ Наталья Козак, креативный продюсер неигрового контента KION Мария Серпионова, а также руководители государственных кинопредприятий стран СНГ. Ведущим питчинга выступит директор по киноканалам АО "Цифровое телевидение", программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

В финале питчинга будут подписаны соглашения о совместном производстве проектов-победителей, которые получат продюсерскую поддержку. К слову, результатами работы питчингов прошлых лет стали создание нескольких картин, в том числе находящихся в производстве документального фильма "Мечеть" (Россия-Узбекистан), игровых фильмов "Тишина в горах" (Россия-Таджикистан)" и "Волшебный кувшин" (Россия-Узбекистан").