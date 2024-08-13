Семнадцать мгновений лета: стартует новый шпионский сериал

Завершились съемки шпионской драмы "Берлинская жара". Она расскажет о зарождении в СССР атомного проекта и борьбе разведок в переломный момент Великой Отечественной войны. Главные роли в сериале исполнили Гела Месхи, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Мария Миронова, Кирилл Кяро. Режиссером выступил Евгений Лаврентьев, премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru, KION, Premier и в эфире телеканала НТВ.

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…Летом 1943 года советскому руководству становится известно об активизации работы немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о разработках нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент Франс Хартман (Гела Месхи), работающий в Берлине под прикрытием. Хартман начинает сложную многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). В игру вступает гестапо и приставляет к Хартману "сотрудницу германского МИДа" Дори (Анна Пескова). В это же время в Москве под руководством физика Игоря Курчатова (Даниил Страхов) активизируются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, ученым и руководству страны предстоит сделать невозможное - в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований "шагнуть в практику".

Съемки сериала проходили на улицах Санкт-Петербурга, Выборга, Кронштадта и других мест Ленинградской области, где команда воссоздавала контуры Берлина 1940-х. "Практически все сцены в Германии мы снимали в Петербурге и Ленобласти, хотя поначалу я как истинный немец относился к этой затее с недоверием. Однако в архитектуре Петербурга и его окрестностей "немецкая рука" присутствует в достаточной степени. Успех этого проекта, в названии которого столица моей Родины - Берлин - это одновременно и вызов, и дело чести", - рассказал продюсер Михаэль Шлихт.

Авторы нового проекта вдохновлялись культовым советским сериалом "Семнадцать мгновений весны". "Мы относимся с огромным уважением к этой картине, - говорит режиссер Евгений Лаврентьев. - Мы выражали его и прямыми отсылками, и спрятанными "пасхалками". Для многих зрителей понимать, что создатели фильма ведут с ними диалог, еще и на языке цитат и ассоциаций с советской классикой, - особое удовольствие".

"Для меня работа в этом многосерийном фильме стала настоящим приключением в другой реальности. Мы снимали в потрясающе красивых локациях, в которых я никогда раньше не бывала. Это и старинные дворцы, и невероятной красоты пейзажи, ретро-автомобили со своей историей. У меня захватывало дух", - рассказывает актриса Анна Пескова.

За производство сериала отвечает кинокомпания "МОНУМЕНТАЛ ВИЖН" при поддержке Института развития интернета, "Газпром-МЕДИА Холдинга", НИЦ "Курчатовский институт", СВР России и ГК "Росатом".