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Семнадцать мгновений лета: стартует новый шпионский сериал

Завершились съемки шпионской драмы "Берлинская жара". Она расскажет о зарождении в СССР атомного проекта и борьбе разведок в переломный момент Великой Отечественной войны. Главные роли в сериале исполнили Гела Месхи, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Даниил Страхов, Мария Миронова, Кирилл Кяро. Режиссером выступил Евгений Лаврентьев, премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru, KION, Premier и в эфире телеканала НТВ.

Семнадцать мгновений лета: стартует новый шпионский сериал
© Российская Газета

…Летом 1943 года советскому руководству становится известно об активизации работы немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о разработках нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент Франс Хартман (Гела Месхи), работающий в Берлине под прикрытием. Хартман начинает сложную многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). В игру вступает гестапо и приставляет к Хартману "сотрудницу германского МИДа" Дори (Анна Пескова). В это же время в Москве под руководством физика Игоря Курчатова (Даниил Страхов) активизируются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, ученым и руководству страны предстоит сделать невозможное - в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований "шагнуть в практику".

Съемки сериала проходили на улицах Санкт-Петербурга, Выборга, Кронштадта и других мест Ленинградской области, где команда воссоздавала контуры Берлина 1940-х. "Практически все сцены в Германии мы снимали в Петербурге и Ленобласти, хотя поначалу я как истинный немец относился к этой затее с недоверием. Однако в архитектуре Петербурга и его окрестностей "немецкая рука" присутствует в достаточной степени. Успех этого проекта, в названии которого столица моей Родины - Берлин - это одновременно и вызов, и дело чести", - рассказал продюсер Михаэль Шлихт.

Авторы нового проекта вдохновлялись культовым советским сериалом "Семнадцать мгновений весны". "Мы относимся с огромным уважением к этой картине, - говорит режиссер Евгений Лаврентьев. - Мы выражали его и прямыми отсылками, и спрятанными "пасхалками". Для многих зрителей понимать, что создатели фильма ведут с ними диалог, еще и на языке цитат и ассоциаций с советской классикой, - особое удовольствие".

"Для меня работа в этом многосерийном фильме стала настоящим приключением в другой реальности. Мы снимали в потрясающе красивых локациях, в которых я никогда раньше не бывала. Это и старинные дворцы, и невероятной красоты пейзажи, ретро-автомобили со своей историей. У меня захватывало дух", - рассказывает актриса Анна Пескова.

За производство сериала отвечает кинокомпания "МОНУМЕНТАЛ ВИЖН" при поддержке Института развития интернета, "Газпром-МЕДИА Холдинга", НИЦ "Курчатовский институт", СВР России и ГК "Росатом".

Фильмы и сериалы
Семнадцать мгновений весны
Вернер Гейзенберг
Вальтер Шелленберг
Михаэль Шлихт
Кирилл Кяро
Даниил Страхов
Алексей Филимонов
Игорь Курчатов
Анна Пескова
Евгений Лаврентьев
Мария Миронова
Гела Месхи
Андрей Мерзликин
СВР России
Курчатовский институт
Институт развития интернета
Газпром-медиа