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Вышел трейлер детского сериала по "Звездным войнам" с Джудом Лоу

Вышел трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда" с Джудом Лоу в главной роли. Режиссерами выступили Джон Уоттс и Кристофер Форд.

Вышел трейлер детского сериала по "Звездным войнам" с Джудом Лоу
© Российская Газета

Действие происходит после событий фильма "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" 1983 года. Сюжет разворачивается вокруг четырёх детей, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после открытия, которое они сделали на своей родной планете.

В ролях также: Рави Кэбот-Кониерс, Кириана Крэттер, Роберт Тимоти Смит, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Керри Кондон, Джелил Уайт и другие.

Всего планируется 8 серий. Премьера состоится 3 декабря на Disney+.

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Джуд Лоу