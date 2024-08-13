Вышел трейлер детского сериала по "Звездным войнам" с Джудом Лоу
Вышел трейлер сериала "Звездные войны: Опорная команда" с Джудом Лоу в главной роли. Режиссерами выступили Джон Уоттс и Кристофер Форд.
Действие происходит после событий фильма "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" 1983 года. Сюжет разворачивается вокруг четырёх детей, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после открытия, которое они сделали на своей родной планете.
В ролях также: Рави Кэбот-Кониерс, Кириана Крэттер, Роберт Тимоти Смит, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Керри Кондон, Джелил Уайт и другие.
Всего планируется 8 серий. Премьера состоится 3 декабря на Disney+.