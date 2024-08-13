Какие фильмы покажет «Ночь кино»

В рамках "Ночи кино" зрителям покажут три яркие кинопремьеры - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (режиссер - Александр Андрющенко), сказку "По щучьему велению" (режиссер - Александр Войтинский) и военно-историческую драму "Воздух" Алексея Германа-младшего. Всероссийская акция, напомним, пройдет в ночь с 24 на 25 августа, а фильмы будут показаны не только по всей России - к проекту также присоединятся 14 стран БРИКС и СНГ.

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"Уже девять лет подряд мы проводим эту акцию, собирая перед экранами всю Россию от Калининграда до Владивостока, а с прошлого года присоединились и регионы Донбасса и Новороссии. За это время "Ночь кино" стала настоящим семейным праздником. Кинопоказы идут не только в кинотеатрах, но и в музеях, исторических усадьбах, библиотеках, на городских набережных. Во многих городах также проходят концерты, тематические экскурсии, викторины, мастер-классы", - напомнила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, в прошлом году в "Ночи кино" приняли участие более миллиона человек, а в этом году мероприятие впервые выходит на международный уровень.

Всего планируется, что сеансы будут организованы на более чем пяти тысячах площадок в России и за рубежом. Кроме кинотеатров фильмы покажут в посольствах, культурных центрах и на других площадках российских загранучреждений в Китае, Индии, Бразилии, Эфиопии, Египте, Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Молдове и Туркменистане.

"РОСКИНО впервые выступает оператором акции "Ночь кино", и для нас это большая честь, - отмечает генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. - В этом году мы постарались сделать кинопоказы доступными для максимально широкой аудитории: фильмы для стран БРИКС снабжены субтитрами на разных языках, а для целого ряда российских площадок подготовлены версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями".

Торжественное открытие "Ночи кино" состоится в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве 24 августа. Вход на все показы в рамках "Ночи кино" - свободный.